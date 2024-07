آقای پاول ساسکو (Pawel Sasko)، کارگردان CD Projekt Red و نسخه بعدی Cyberpunk، در پادکست Flow Games داستان استخدام یک کشاورز مزرعه شلغم در استرالیا را تعریف کرده است.

آقای ساسکو در پادکست مذکور چنین گفت:

چند سال پیش ویدیویی از یک ماد دیدم و از کیفیت آن بسیار شگفت زده شدم. از فیلیپ وبر (Phillip Weber)، کارگردان روایی که خود زمانی مادساز بوده درباره سازنده ماد پرسیدم. به او گفتم که به آن شخص پیام دهد و بگوید که رزومه خود را برای استودیو بفرستد. او این کار را کرد و پس از بررسی سوابق و چندین آزمون، به مادساز جواب مثبت دادیم. پس از آن چندین بار با او در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ صحبت کردیم. در آن زمان او ساکن استرالیا بود و با تراکتورش روی مزرعه شلغم کار می‌کرد و بعدظهرها به ساخت ماد مشغول بود. نامش Eero Varendi است و همان سال توانستیم او را از استرالیا به لهستان بیاوریم. او آدم بسیار خوش مشرب و فوق‌العاده‌ای است و علاقه بی حد و اندازه‌ای نسبت به جهان The Witcher دارد. او هم‌اکنون نقشی کلیدی در توسعه The Witcher Polaris بر عهده دارد.

در حال حاضر چندین بازی از فرنچایز The Witcher در حال ساخت هستند. علاوه بر بازی The Witcher 4، یک عنوان فرعی و ریمیک نسخه اول این سری در دست توسعه قرار دارند و طرفداران برای آن‌ها بسیار هیجان‌زده خواهند بود. آقای ساسکو پیش‌تر گفته بود که The Witcher 4 پیشرفته‌ترین بازی سی‌دی پراجکت رد است.