در این میان، بسته‌ی الحاقی Shadow of the Erdtree، اخیرا اندازه‌ی اژد‌هایان را تا حدی افزایش داده است. بر اساس ویدیوی جدیدی از یوتیوبری به نام Zullie the Witch، یک اژدهای جدید، بی‌نام و مرده که در غرب منطقه‌ی Finger Ruins of Rhia در بسته‌ی الحاقی یافت می‌شود، اکنون بزرگترین اژد‌هایی است که تاکنون در بازی‌های فرام‌سافتور ظاهر شده است. این اژد‌های بی‌نام آنقدر بزرگ است که بخشی مهم از منظره‌ی منطقه و حتی جسدش روی نقشه‌ی بسته‌ی الحاقی کشیده شده است.

رکورددار قبلی برای بزرگترین اژد‌ها، اژد‌های باستانی بزرگ Gransax بود که بدنش در لیندل، پایتخت سلطنتی، قرار دارد و بازیکنان باید در یک نقطه از او صعود کنند. طبق محاسبات زولی، گرانساکس ۳۲۸ متر طول دارد و دو برابر بزرگتر از اژدهای عظیم دیمونز سولز است، با این حال اژد‌های گمنامی که در پای قله‌ی ناهموار الدن رینگ قرار دارد، طولی بالغ بر ۳۹۲ متر دارد و این بیش از ۲.۵ برابر اندازه‌ی ویگار که ۱۵۰ متر طول دارد، است. طول بیش از ۳۰۰ متر به وضوح یک اندازه‌ی ناپایدار است و گوشت به اندازه‌ی کافی در قلمرو سایه وجود ندارد تا اژد‌هایی به این اندازه را زنده نگه دارد.

اینکه آیا شاهد اژدهایی عظیم‌تر خواهیم بود یا خیر، چیزی است که فعلا نمی‌توان به طور قطع در مورد آن صحبت کرد، با این حال هیدتاکا میازاکی، کارگردان بازی، اخیرا گرفته است که آن‌ها برای ساخت الدن رینگ از هر منبع و استعدادی که استودیو داشته‌ استفاده‌ کرده‌اند و بزرگ‌تر کردن آن به این راحتی‌ها نخواهد بود. می‌توانید در ادامه ویدیوی منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Polygon

