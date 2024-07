حضور Lost Soul Aside در رویداد ChinaJoy 2024 تایید شد

کارگردان بازی Lost Soul Aside در تاریخ ۲۶ ژوئیه (۵ مرداد) در رویداد ChinaJoy 2024 برای مصاحبه حضور خواهد داشت و احتمالاً شاهد گیم‌پلی جدیدی از این بازی خواهیم بود.

هنگامی که سونی فهرست عناوین پلی استیشن حاضر در ChinaJoy 2024 را اعلام کرد، خبری از دو بازی Lost Soul Aside و The Winds Rising نبود. در حالی که حضور بازی The Winds Rising در این مراسم هنوز مشخص نیست، استودیوی UltiZero Games تأیید کرد که Lost Soul Aside حضور خواهد داشت.

حساب رسمی X (توییتر سابق) این بازی اعلام کرد که کارگردان بازی، یانگ بینگ، در مصاحبه‌ خبری رویداد مذکور شرکت خواهد کرد. همچنین قرار است گیم‌پلی بازی به نمایش گذاشته شود، اما مشخص نیست که آیا شاهد گیم‌پلی جدید خواهیم بود یا خیر. با این حال، حداقل می‌دانیم که اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت توسعه بازی و جزئیات آن خواهیم شنید.

ChinaJoy 2024, Lost Soul Aside, Sony, Ultizero Games

منبع متن: gamefa