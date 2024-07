تست بازیگری جک کواید برای ایفای نقش سوپرمن

جک کواید ستاره مجموعه تلویزیونی The Boys از انجام تست بازیگری برای ایفای نقش سوپرمن در ساخته مورد انتظار جیمز گان سخن گفته است.

جک کواید بازیگر ۳۲ ساله آمریکایی با ایفای نقش در قامت شخصیت هیوئی کمپل در مجموعه تلویزیونی ابرقهرمانی و جذاب The Boys به شهرت رسیده و توانسته تا وقایعی دیوانه‌وار را در جریان فصل چهارم به تصویر بکشد. هنرمندی که اخیراً فاش نموده جزو افرادی قرار داشته که برای حضور در فیلم Superman و ایفای نقش کلارک کنت به کارگردانی و نویسندگی جیمز گان تست بازیگری انجام داده است.

او اعلام کرده که ویدیویی از خود را ضبط نموده و برای دست‌اندرکاران این فیلم ارسال کرده که پاسخی از سوی آن‌ها دریافت نکرده است. شاید جالب باشد تا بدانید که اگر چنین اتفاقی به وقوع می‌پیوست، او تنها بازیگری در سینما محسوب می‌شد که صداپیشگی و نقش آفرینی سوپرمن را در فیلمی به همین نام و همچنین انیمیشن My Adventures With Superman بر عهده داشته است.

من خیلی زیاده‌روی نکردم. از خودم در یک فایل ویدیویی تست بازیگری گرفتم و به جایی نرسید که مشکلی با این قضیه ندارم. باهاش کنار اومدم.

جک کواید همچنین اعلام کرده که از دیوید کورنسوت شناخت کافی داشته و زمانی که متوجه شد او ایفای نقش سوپرمن را بر عهده گرفته، تعجب نکرده است.

من دیوید کورنسوت رو می‌شناسم. جزو آن دسته از افرادی محسوب می‌شود که وقتی از او شناخت پیدا می‌کنید، می‌دانید که سوپرمن بعدی خواهد بود.

شاید که ستاره سریال The Boys نتوانسته باشد تا از جایگاهی در دنیای سینمایی جدید دی‌سی برخوردار باشد اما صداپیشگی جذاب و تحسین برانگیزی را در قامت سوپرمن انیمیشن سریالی My Adventures With Superman انجام داده که طرفداران دی‌سی را حسابی به وجد آورده است.

