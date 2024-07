رونمایی از پروژه جدید دنیای Rebel Moon توسط زک اسنایدر

زک اسنایدر به تازگی از پروژه جدیدی در دنیای سینمایی Rebel Moon رونمایی کرده که یک پیش درآمده بوده و بازه زمانی بسیار دوری را به تصویر می‌کشد.

زک اسنایدر کارگردان جنجالی هالیوود علاقه عجیبی به خلق دنیاهای سینمایی داشته که این امر را با دنیای سینمایی دی‌سی به نام DCEU آغاز کرد که سرانجامی نداشت و سپس به سراغ کمپانی نتفلیکس رفت تا با همکاری این غول سرویس استریم، فرنچایز جدیدی در ژانر علمی تخیلی تحت عنوان Rebel Moon را پایه گذاری نماید که فعلاً ۲ فیلم به نام‌های A Child of Fire و The Scargiver دریافت کرده و زمزمه‌های ساخت دنباله‌های متعددی بر آن شنیده می‌شود.

این کارگردان ۵۸ ساله آمریکایی که به زودی با انیمیشن سریال جدیدی به نام Twilight of the Gods در بستری از اسطوره‌شناسی اسکاندیناوی به استقبال طرفدارانش خواهد آمد، به تازگی از پروژه جدید دنیای سینمایی Rebel Moon رونمایی کرده است. پیش درآمدی تحت عنوان The Seneschal که به عنوان یک پادکست روایی، وقایعی در بازه زمانی ۵۰۰ سال پیش از فیلم نخست را بازگو می‌کند تا شاهد سرگذشت ربات شوالیه باشیم. پادکستی که قسمت نخست آن در تاریخ ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد) منتشر خواهد شد و ۵ قسمت بعدی به صورت هفتگی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

شما با شخصیت جیمی در فیلم آشنا شدید. قصد دارم تا داستان زندگی آن‌ها، چگونگی خلق شدنشان و دلیل حضورشان در فیلم نخست را بازگو نمایم.

الا پورنل که اخیراً با اقتباس تلویزیونی Fallout حسابی مشهور شده و سابقه همکاری با زک اسنایدر در فیلم زامبی محور Army of the Dead را نیز داشته، به عنوان گوینده پادکست The Seneschal انتخاب گشته تا در قامت شخصیتی به نام راینا، داستانی علمی تخیلی را روایت نماید.

