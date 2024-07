واکنش کارگردان Morbius نسبت به شکست این فیلم

پس از مدت‌ها از زمان اکران فیلم Morbius و شکست فاجعه‌بار آن در گیشه، کارگردانش واکنش جالبی از خود بروز داده و مشکلات را گردن گرفته است.

علی‌رغم این که هیچکدام از آثار ساخته شده در دنیای سینمایی عنکبوتی کمپانی سونی پیکچرز در بحث کیفیت چشمگیر ظاهر نشده‌اند اما فیلم Morbius به کارگردانی دنیل اسپینوزا و نقش آفرینی جرد لتو را می‌توان به عنوان یکی از شکست خورده‌ترین فیلم‌های تاریخ ژانر ابرقهرمانی خطاب کرد تا با بودجه ۸۰ میلیونی، فروشی بالغ بر ۱۶۷ میلیون دلار را به ثبت رساند تا ادامه حضور موربیوس، خون‌آشام زنده را در سینما در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

دلایل بسیاری زیادی در شکست این فیلم وجود دارد که مهمترین آن به عدم محبوبیت این شخصیت به عنوان ضدقهرمانی بوده که بتوان یک فیلم اختصاصی از آن را ساخت و انتظار استقبال مخاطبین را داشت. حال دنیل اسپینوزا نسبت به ساخته جنجالی خود واکنش نشان داده و خود را گزینه‌ای نه چندان ایده‌آل برای کارگردانی Morbius خطاب کرده است.

ساخت این فیلم تجربه بسیار دشواری بود و گمان می‌کنم که اگر کارگردان بهتری سکان هدایت آن را بر عهده می‌گرفت، لااقل با نتیجه بهتری مواجه می‌شدیم.

او در طول حضور فعالیتش فیلم‌های متوسط تا نسبتاً خوبی همچون Safe House و Life را کارگردانی نموده که در نهایت سکان هدایت Morbius را بر عهده گرفت و تنها چیزی که برای این پروژه نصیبش شد، کسب نامزدی تمشک طلایی به عنوان بدترین کارگردان سال ۲۰۲۲ میلادی بوده است. البته که او تنها نبوده و اس. جی. کلارکسون نیز با ساخت Madame Web رقابت تنگاتنگی با دنیل اسپینوزا در بحث ساخت بدترین فیلم‌های ژانر ابرقهرمانی داشته است.

باید دید که فیلم‌های Venom: The Last Dance و Kraven the Hunter چگونه ظاهر شده و آیا می‌توانند وضعیت دنیای سینمایی عنکبوتی سونی را بهبود ببخشند یا خیر!

منبع: کامیک‌بوک