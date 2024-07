اکشن‌ترین سریال‌های درام کره‌ای

سریال‌های درام کره‌ای زیادی وجود دارند که پر از اکشن‌های جذاب و مهیج هستند و همین نیز آن‌ها را جزو اکشن‌ترین سریال‌های درام کره‌ای قرار داده است. برخی از بهترین درام‌های کره‌ای توانستند مرزهای این ژانر را فراتر ببرند و شامل سکانس‌های اکشن و خونین بسیار زیادی باشند که حتی سرسخت‌ترین طرفداران اکشن نیز آن‌ها را دوست دارند. خشونت ابزاری پیچیده برای استفاده در فیلم‌ها و سریال‌ها به شمار می‌رود چراکه می‌تواند برای برخی از بیننده‌ها بیش از حد وحشیانه باشد و این در حالی است که دیگر بینندگان از آن خوششان بیاید. نکته کلیدی در استفاده از این ابزار نیز حفظ تعادل بین صحنه‌های سریع و پر از آدرنالین با پویایی جذاب بین شخصیت‌ها است که باعث می‌شود تا بیننده‌ها به نتایج حاصل از صحنه‌های مبارزه و نبرد اهمیت بدهند. اکشن ژانر دشواری برای تسلط داشتن بر آن است و اغلب اوقات نیز در یک سریال در جایگاه دوم قرار می‌گیرد، خصوصاً سریال‌هایی که بیشتر به ژانرهای مهیج، جنایی، ترسناک و درام نزدیک هستند. به همین دلیل است که اکشن به‌عنوان عنصری اساسی استفاده می‌شود تا جنبه‌های مختلف سریال را ارتقا بدهد و سکانس‌های بصری جذابی را خلق کند که مخاطب را مجذوب خودش نگه دارد. بهترین سریال‌های درام کره‎‌ای از همان قسمت اول مخاطب را جذب خودشان می‌کنند و آن دسته سریال‌هایی که دارای نبرد، خشونت و مبارزات پیچیده هستند، در حفظ توجه بینندگان و افزایش محبوبیت خودشان موفق هستند. ۱۰. سریال Descendants Of The Sun – یک فصل – محصول سال ۲۰۱۶ سریال Descendants Of The Sun دو عاشق به نام یو سی جین با بازی سونگ جونگ کی و کانگ مو یئون با بازی سونگ هی کیو به دلیل حضور فعال یو سی جین در ارتش و همچنین زندگی کاری و پرمشغله کانگ مو یئون به‌عنوان یک پزشک، دائماً از هم جدا هستند. لحظات جنگ و درگیری در این سریال با داستانی عاشقانه و دلنشین بین این زوج ترکیب شده و همین نیز باعث شده تا هر دو جنبه داستان ارتقا پیدا کنند. همین نیز سبب شده تا همه چیز برای همه طیف مخاطبان سریال‌های درام کره‌ای در سریال «نسل خورشید» وجود داشته باشد. بینندگانی که کمتر به عاشقانه علاقه‌مند هستند، صحنه‌های اکشن عالی را مشاهده می‌کنند و این در حالی است که لحظات ملایم و احساسی زیادی نیز بین زوج اصلی داستان وجود دارد که طرفداران آثار عاشقانه را راضی نگه می‌دارد. با این حال، نباید اکشن سریال «نسل خورشید» را صرفاً به دلیل داستان عاشقانه آن دست کم گرفت. این سریال همچنین نگاه جالبی از ارتش کره جنوبی را به مخاطبان بین‎‌المللی ارائه می‌کند. این سریال به موفقیتی بین‌المللی نیز تبدیل شده و برای پخش در ۳۲ کشور مختلف به فروش رسیده است. این سریال پس از اینکه یک شبکه چینی نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه‌های تولید آن را برای داشتن حق پخش پرداخت کرد، به طور هم‌زمان در چین و کره جنوبی پخش شد و این برای اولین بار بود که چنین اتفاقی برای یک سریال درام کره‌ای رخ می‌دهد. ۹. سریال Healer – یک فصل – محصول ۲۰۱۴ سریال Healer سریال «هیلر» به رسانه‌های فاسد می‌پردازد و داستان پرونده‌های قتلی را از طریق دیدگاه مردی به نام سئو جونگ هو با بازی جی چانگ ووک روایت می‌کند، کسی که با نام مستعار هیلر شناخته می‌شود و برای به سرانجام رساندن کارها شهرت دارد. اگرچه در ابتدای سریال او فقط به فکر خودش است اما به زودی با چای یانگ شین با بازی پارک مین یانگ آشنا می‌شود و ارتباط برقرار می‌کند. این دو به سرعت گرفتار پرونده‌ای می‌شوند که چای درباره آن گزارش می‌دهد و همین نیز باعث می‌شود تا رازهایی از گذشته او آشکار شوند. این فرض داستانی به خوبی با مهارت‌های مبارزه‌ای که سئو جونگ هو به نمایش در می‌آورد و همچنین خطرات بالای مربوط به آزادی مطبوعات همراه شده است. صحنه‌های اکشن در اینجا بیشتر شبیه به برخی صحنه‌های اکشن سنتی در آثار مهیج مدرن هستند مانند سکانس تعقیب و گریز روی پشت بام یا مبارزه تن به تن در فضاهای بسته. طرفداران صحنه‌های مبارزه فیلم‌های Bourne مطمئناً این اثر را خیلی دوست خواهند داشت. ۸. سریال My Name – یک فصل – محصول سال ۲۰۲۱ سریال My Name یون جی وو با بازی هان سو هی پس از اینکه پدرش کشته می‌شود، خودش را با یک رئیس اوباش در دنیای جرم و جنایت همسو می‌کند تا بتواند قاتل پدرش را پیدا کند. هان سو هی به‌خاطر برخی از بهترین درام‌های کره‌ای شناخته می‌شود و سریال «نام من» نیز احتمالاً بهترین سریال وی به شمار می‌رود چراکه او توانسته به خوبی در داستان سریع این اثر جای بگیرد و به خوبی از پس ایفای نقش یون جی وو بر بیاید. او به یک جنگجوی نترس تبدیل می‌شود و خودش را آموزش می‌دهد تا در تلاش تک نفره خودش به یک سلاح تبدیل شود. وقتی که او به‌عنوان عامل سازمان جنایت‌کارانه خودش به‌صورت مخفیانه وارد نیروی پلیس می‌شود، همه چیز روندی بسیار مهیج و جذاب به خود می‌گیرد. این سریال زمانی که برای اولین بار در کره جنوبی و همچنین سراسر جهان پخش شد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این سریال برای جوایز متعددی نامزد شد و هان سو هی نیز نامزد دریافت جایزه بود اما نتوانست جایزه‌ای را برنده شود. ۷. سریال Train – یک فصل – محصول سال ۲۰۲۰ سریال Train در یک جهان، سئو دو وون با بازی یون شی یون سعی می‌کند تا معمای قتل زنی که دوستش دارد را حل کند و این در حالی است که در جهانی دیگر، او به شکلی خستگی‌ناپذیر برای محافظت از او تلاش می‌کند. سیستم‌های جادویی و نحوه عملکرد توانایی‌های مرموز سئو دو وون چندان مورد کاوش قرار نمی‌گیرند و سریال بیشتر روی این مسئله متمرکز است که این شخصیت چطور از فرصتش برای زندگی در دو زندگی متفاوت در جهان‌های موازی استفاده می‌کند. تفاوت و وجه اشتراک این دو جهان نیز بسیار جذاب و جالب توجه است. اینکه کدام شخصیت در کدام جهان قرار دارد، دنبال کردنش سخت است اما زمان و توجهی که این سریال صرف سکانس‌های اکشن شگفت‌انگیز خودش کرده، سبب شده تا دنبال کردن داستان بهتر شود و بیننده مجذوب داستان باقی بماند. وجود بخش‌هایی از ژانر مهیج، معمایی و فانتزی باعث شده تا این سریال بتواند مخاطبان بین‌المللی را نیز به خودش جذب کند و حالا نیز یک بازسازی بریتانیایی از این سریال در حال توسعه است. ۶. سریال Bloodhounds – یک فصل – محصول سال ۲۰۲۳ سریال Bloodhounds در سریال «سگ‌های شکاری» پیوندهای دوستی بین کیم گئون وو با بازی وو دو هوان و هونگ وو جین با بازی لی سانگ یی به نمایش گذاشته می‌شود، کسانی که از استعداد خودشان به‌عنوان بوکسور استفاده می‌کنند تا به نیازمندان کمک کنند. قرض دادن پول ریشه درگیری در این سریال است چراکه این مردان در تلاش برای سرنگونی مردی هستند که از قدرت خودش به‌عنوان نزول دهنده برای سوءاستفاده از افراد فقیر و بی‌پول بهره می‌برد. بخش اعظمی از این اکشن نیز در قالب بوکس است. اگرچه مبارزات بوکس نیز بسیار بی‌رحمانه و خشن هستند ولی سریال به طور شگفت‌انگیزی ظریف است و مسائل مربوط به اختلاف طبقاتی و مشکلات مالی را با همدلی نشان می‌دهد. به همان اندازه که سریال در ژانر اکشن است، از عناصر درام و جنایی نیز بهره می‌برد و تفسیرهای اجتماعی زیادی را ارائه می‌کند. اگرچه این سریال آن طور که باید در کره جنوبی جوایز چندانی به دست نیاورد اما لی سانگ یی به‌عنوان برنده جایزه Actor’s Excellence Award در مراسم Korea Drama Awards انتخاب شد. مجله تایم نیز این سریال را یکی از بهترین سریال‌های درام کره‌ای سال ۲۰۲۳ میلادی معرفی کرد. ۵. سریال Vincenzo – یک فصل – محصول سال ۲۰۲۱ سریال Vincenzo سریال «وینچنزو» یکی از بهترین درام‌های کره‌ای درباره انتقام‌جویی است چراکه شبکه‌ای پیچیده از دروغ و خیانت را به نمایش در می‌آورد. پیچش‌های داستانی زیادی وجود دارند که مطمئناً تماشای این سریال را جالب‌تر کرده‌اند. وینچنزو کاسانو ملقب به پارک جو هیونگ با بازی سونگ جونگ کی توسط خانواده‌ای ایتالیایی و مافیایی به فرزندی پذیرفته شده است. با این حال، هنگامی که برادرش سعی می‌کند تا او را بکشد، وینچزو به کره جنوبی فرار می‌کند تا انتقام خودش را بگیرد و امپراتوری‌اش را بسازد. هر شخصیت در تلاش خودش برای رسیدن به سطح بالا، پول و قدرت رویکردی وحشیانه و سرسختانه دارد اما هیچ کس همانند ظاهرش نیست. این سریال عناصر یک اثر مهیج جنایی را با عناصر اکشن، درام حقوقی و حتی عاشقانه ترکیب می‌کند و به خوبی نیز موفق می‌شود تا عناصر همه این ژانرها را در روایتی فشرده و سرگرم‌کننده در کنار هم قرار بدهد. همچنین این سریال صحنه‎‌های مبارزه خلاقانه‌ای دارد. ۴. سریال Mr. Sunshine – یک فصل – محصول سال ۲۰۱۸ سریال Mr. Sunshine درست قبل از شروع قرن نوزدهم، سریال «آقای سان‌شاین» داستان مرد جوانی به نام یوجین چوی با بازی لی بیونگ هون را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندگی در ایالات متحده به کره جنوبی باز می‌گردد. او عاشق زنی از طبقه اجتماعی بالا می‌شود اما عشق آن‌ها فراتر از اختلافات اقتصادی است. بیشتر درگیری در این سریال نیز ناشی از تنش بین کره، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در آن دوران است. مهارت‌های مبارزه تن به تن و سامورایی در سراسر سریال به تصویر کشیده شده است. طرفداران صحنه‌های مبارزه و درام را دوست داشتند اما عدم دقت تاریخی و استفاده از کلیشه ناجی آمریکایی برای خیلی‌ها خوشایند نبود و همین نیز باعث شد تا این سریال نتواند بیشتر از این مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. با این حال، این سریال به‌خاطر شخصیت‌های قوی و اکشن خوب خودش ارزش دیدن دارد. ۳. سریال The Worst Of Evil – یک فصل – محصول سال ۲۰۲۳ سریال The Worst Of Evil سریال‌های مهیج به‌خاطر روایت‌های آرام خودشان شهرت دارند که به جای استفاده از صحنه‌های بسیار خشونت‌آمیز از هیجان و تعلیق بهره می‌برند. با این حال، این بدان معنا است که در سریال‌هایی همانند سریال «بدترین شیطان» وقتی تنش به پایان می‌رسد، نتیجه آن سکانس مبارزه رضایت‌بخش‌تری است. اتفاقات این سریال در دهه ۹۰ میلادی جریان دارد و داستان دو کارآگاه را دنبال می‌کند که در تلاش هستند تا یک باند قاچاق مواد مخدر را منحل کنند و به همین خاطر نیز یکی از آن‌ها به‌عنوان مأمور مخفی به این باند نفوذ می‌کند. به زودی مشخص می‌شود که جنایت‌کاران تنها افراد خطرناک نیستند و بیشتر شخصیت‌ها هر کاری که لازم باشد را انجام می‌دهند. سلاح‌ها در این سریال از مشت گرفته تا سطل‌های آب است و همین نیز باعث شده تا صحنه‌های اکشن آن متنوع و جالب باشند. این سریال در زمان پخشش با استقبال خوبی مواجه شد و سه نامزدی در جوایز Baeksang Awards کسب کرد و جایزه‌ای برای بهترین کارگردانی برای هان دونگ ووک نیز کسب کرد. ۲. سریال All Of Us Are Dead – یک فصل – محصول سال ۲۰۲۲ سریال All Of Us Are Dead دبیرستان پر از خشونت، درام و دسیسه است و ترکیب آن با زامبی، باعث شده تا سریال «همه ما مرده‌‎ایم» بسیار جذاب‌تر و مهیج‌تر شود. در پیچش داستانی جالبی، مشخص می‎‌شود که این یک معلم بوده که ویروس زامبی را ساخته و این کار وی نیز به طور مؤثری باعث پایان جهان می‌شود و دانش‌آموزان نیز کسانی هستند که باید برای زنده ماندن تلاش کنند. اگرچه شیوع این بیماری در محدوده مدرسه شروع می‌شود اما پس از مدت کوتاهی دنیای بیرونی را نیز در بر می‌گیرد. این سریال در به نمایش در آوردن و ایجاد تنش بین قسمت‌هایش و همچنین ترکیب سکانس‌های اکشن با توسعه و سازماندهی پیچیده گروه‌های اجتماعی عالی عمل کرده است. مضامین آخرالزمانی در مقیاس کوچک در یک مدرسه به اجرا گذاشته شده که باعث شده تا خطرات افزایش پیدا کند و سرعت اکشن زیاد شود. هر شخصیت دارای مهارت‌ها و توانایی‌های خاصی است و تماشای دانش‌آموزان که مبارزه یاد می‌گیرند و سعی در نجات خودشان دارند، باعث شده تا بیننده‌ها همیشه در حین تماشای سریال هیجان را تجربه کنند. ۱. سریال Sweet Home – سه فصل – محصول سال ۲۰۲۰ سریال Sweet Home سریال «خانه امن» محبوبیت زیادی از طریق سرویس آنلاین نتفلیکس و در سراسر جهان به دست آورد و با چراغ سبز به ساخت فصل سوم آن، همچنان داستان‌ها و رویدادهای زیادی قرار است قبل از پایان سریال رخ بدهند. این سریال حول محور دنیایی پسا آخرالزمانی است که در آن، انسان‎‌ها تبدیل به هیولا می‌شوند و قهرمانان داستان نیز درون ساختمانی آپارتمانی به دام افتاده‌اند و سعی دارند تا از اینجا بیرون بروند و نجات پیدا کنند. چیزی که باعث شده تا این سریال بسیار موفق باشد، نحوه استفاده آن از محیط و شرایط به نفع خودش است. محیط محدود و بسته باعث شده تا بیننده‌ها نیز حس به دام افتادن را درست همانند کاراکترها احساس کنند و همین نیز باعث شده تا هیجان و تنش به هنگام رویارویی کاراکترها با هیولاها بسیار بالا باشد. نه تنها اکشن، خشونت و خونین بودن در سطح بالایی قرار دارند بلکه سریال باعث ایجاد توسعه شخصیت‌ها و روابط بین آن‌ها می‌شود و لحظات آرام را نیز همانند لحظات مبارزه و مهیج جذاب می‌کند. ترکیب وحشت، درام بین فردی و اکشن سبب شده تا سریال «خانه امن» یکی از بهترین سریال‌های کره جنوبی باشد. منبع: ScreenRant

