شرکت Netflix همچنان بیش از ۸۰ بازی در دست توسعه دارد

رهبران Netflix اخیراً اعلام کرده‌اند که این شرکت همچنان بیش از ۸۰ بازی در دست توسعه دارد.

شرکت Netflix با عرضه بازی‌های کلاسیک Grand Theft Auto در سرویس خود موفقیت‌ها و محبوبیت بیشتری را در بخش سرگرمی‌های تعاملی کسب کرده است. در همین راستا، این کمپانی مجدداً تاکید کرده است که بیش از ۸۰ بازی در دست توسعه دارد که بسیاری از آن‌ها مانند Squid Game بر اساس آیپی ویژه نتفلیکس هستند که اخیراً مشخص شده است بازی ویدیویی آن همزمان با پخش فصل دوم سریال عرضه خواهد شد.

نمایندگان نتفلیکس در گزارش مالی اخیر تاکید کردند که این شرکت در زمینه بازی‌های ویدیویی متنوع‌تر می‌شود. در حالی که این کمپانی توانسته است بیشتر بر روی «بازی‌های روایی تعاملی» سرمایه‌گذاری کند، تلاش‌های بیشتری پیرامون متنوع‌تر کردن بازی‌ها در راه است.

رهبران نتفلیکس در این باره می‌گویند:

ما بازی‌های زیادی در حال ساخت داریم که از جمله آن‌ها می‌توان به انواع متفاوتی از عناوینی اشاره کرد که برای سال‌های آینده در راه هستند.

نتفلیکس می‌خواهد مشترکان خود را حتی در زمانی که سریال مورد علاقه‌شان در حال استراحت است یا به به اتمام رسیده، سرگرم و درگیر کند. این موضوعی است که توسط تد سارانوس (Ted Sarandos)، مدیرعامل نتفلیکس مطرح شد.

وی در این باره گفت:

من فکر می‌کنم فرصت ما در اینجا برای خدمت به طرفداران بی‌نظیر با بازی‌ها سرگرم‌کننده و قابل توجه است. من به ایده‌ای فکر می‌کنم که در آن بتوانیم مخاطبان را در فواصل زمانی بین فصل‌ها سرگرم نگه داریم و حتی فراتر از آن، به طرفداران این امکان را بدهیم تا از طریق تجربه بازی‌ها با شخصیت‌ها، مسیرهای داستانی یا پیچش‌های داستانی جدیدی از سریال آشنا گردند و سپس به‌ دنبال تحقق مواردی در دنباله یا فصل بعدی سریال باشند.

نتفلیکس تاکنون چند بازی با موضوع سریال و فیلم‌های خود منتشر کرده است که از نمونه‌های موفق می‌توان از عناوینی مانند The Queen’s Gambit Chess ،Stranger Things: Puzzle Tales و Too Hot to Handle: Love is a Game نام برد. همچنین توسعه‌دهندگان دیگر نیز به انتشار بازی‌های خود بر روی پلتفرم نتفلیکس ابراز علاقه نشان داده‌اند تا از این طریق بتوانند آثار خود را بیشتر در معرض دید قرار دهند.