اطلاعات واکاوی شده از آپدیت No Man’s Sky به نسخه PS5 Pro اشاره دارد

بازی No Man’s Sky از استودیوی Hello Games، اخیراً به‌روزرسانی قابل توجه‌ای برای پلی استیشن دریافت کرده است و داده‌های واکاوی شده از فایل‌های این به‌روزرسانی، مشخصات یک ارتقای احتمالی برای PS5 Pro را نشان می‌دهد. مشخصات فاش شده در فایل های به روزرسانی منتشر شده توسط Hello Games پیدا شد. این پچ شامل یک […]

اطلاعات واکاوی شده از آپدیت No Man’s Sky به نسخه PS5 Pro اشاره دارد ًRE:ZA ۲۳:۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱