انیمیشن Inside Out 2 در مسیر ثبت رکوردی تاریخی

تازه‌ترین ساخته تحسین شده و دیدنی استودیو پیکسار یعنی Inside Out 2 در مسیر دستیابی به رکورد پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینما قرار دارد.

استودیو انیمیشن‌سازی پیکسار در طی سال‌های اخیر و با به راه افتادن همه‌گیری ویروس کرونا شرایط سخت و چالش‌ برانگیزی را پشت سر گراشت تا حدی که ساخته‌های آن‌ها نه از دید منتقدین و نه از بابت استقبال مخاطبین توفیق چندانی حاصل نکرده و به شیوه‌های گوناگونی ناامید کننده ظاهر شده بودند. رویه‌ای که خوشبختانه به لطف اکران آخرین ساخته آن‌ها به نام Inside Out 2 دگرگون شد و با موفقیتی غیرقابل پیش بینی روبرو گشته است.

در حالی که طی هفته‌های گذشته در رقابت با Despicable Me 4 قرار داشته اما دنباله Inside Out در ششمین هفته از زمان اکران خود همچنان گیشه سینما را به آتش کشیده و در شرف ثبت ۲ رکورد قابل توجه و تاریخی می‌باشد. ۲ رکورد حول محور تبدیل شدن به پرفروش‌ترین انیمیشن سینمای جهان و آمریکا که زمانی تا دستیابی به آن نمانده است. ساخته ۲۰۰ میلیون دلاری کلسی مان به فروش ۵۹۶ میلیون دلار در گیشه داخلی و ۸۴۵ میلیون دلار در گیشه خارجی دست یافته تا مجموع فروش بین‌المللی ۱ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار را ثبت نماید. حال تنها ۱۴ میلیون دلار تا Incredibles 2 برای تبدیل شدن به پرفروش‌ترین انیمیشن سینمای آمریکا و ۸ میلیون دلار تا Frozen II فاصله دارد که بتواند لقب پرفروش‌ترین انیمیشن سینمای جهان را از آن خود نماید.

انیمیشن Inside Out 2 در بازه زمانی یک و نیم ماهه اکران خود رکوردهای جالب توجهی را به ثبت رسانده که از آن می‌توان به لقب پرفروش‌ترین اثر سینمایی سال ۲۰۲۴ میلادی اشاره کرد. همچنین با پشت سر گذاشتن Barbie به چهاردهمین اکران بزرگ تاریخ سینمای جهان تبدیل شد و اگر که بتواند فروشی بیشتر از ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار Top Gun: Maverick داشته باشد نیز پشت سر Spider-Man: No Way Home و Avatar: The Way of Water با مجموعه فروش ۱.۹ و ۲.۳ میلیارد دلار، به سومین اثر سینمایی پرفروش سینما پس از همه‌گیری کرونا تبدیل خواهد شد.

انیمیشن Inside Out 2 یک موفقیت تمام عیار و تاریخی برای استودیو پیکسار و کمپانی دیزنی بوده و باید صبر کرد و دید که چه روندی را در طی هفته‌های آتی طی خواهد کرد.

