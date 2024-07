زمان آغاز پروسه فیلم‌برداری تازه‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی افسانه‌ای به نام The Life of Jesus با حضور اندرو گارفیلد اعلام شده است.

پس از ساخت و اکران فیلم درام و وسترن Killers of the Flower Moon که با واکنش‌های ضد و نقیضی از سوی منتقدین و مخاطبین عام سینما روبرو شد، مارتین اسکورسیزی مدتی را استراحت کرد تا برای ساخت فیلم بعدی خود تحت عنوان The Life of Jesus آماده شود که یکی از پروژه‌های رویایی وی به شمار رفته و برای مدت‌های بسیار ساخت آن را در ذهن داشته است. اثری که زمان آغاز فیلم‌برداری‌اش مشخص شده است.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده به نظر می‌رسد که مارتین اسکورسیزی پروسه فیلم‌برداری این فیلم مذهبی و دینی را در فصل پاییز و ماه اکتبر رسماً آغاز خواهد کرد. اثری که از اندرو گارفیلد به عنوان ستاره خود بهره برده و صحبت‌هایی برای حضور مایلز تلر نیز به گوش می‌رسد که فعلاً خبری حول محور او قطعی نشده است.

هزینه این فیلم که توسط خود شخص مارتین اسکورسیزی به صورت مستقل تهیه خواهد شد، روایتی را در عصر مدرن به تصویر می‌کشد که در کشورهایی نظیر ایتالیا، مصر و اسرائیل فیلم‌برداری‌اش صورت می‌گیرد. اثری که اقتباسی از رمان سال ۱۹۷۳ میلادی شوساکو اندو لقب گرفته و برخلاف ساخته‌های پیشین این کارگردان بزرگ سینمای هالیوود، حال و هوای جمع و جور خواهد داشت.

فیلم The Life of Jesus با برخورداری از زمانی معادل ۸۰ دقیقه سعی دارد تا آموزه‌ها و میراث عیسی مسیح را در عصر مدرن مورد کنکاش قرار داده و تا حد ممکن از نمادگرایی و تبلیغ خودداری نماید. اثری که اگرچه مستند نبوده اما روایاتی وابسته به واقعیت را به معرض نمایش می‌گذارد.

منبع: worldofreel