انتشار تریلر فیلم Rebel Moon Director’s Cut

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره زمان رونمایی از نسخه Rebel Moon Director’s Cut فرا رسیده که شامل هر ۲ فیلم ساخته شده توسط زک اسنایدر می‌شود.

زک اسنایدر کارگردان صاحب سبک و منحصر به فرد سینما در طی ۱ سال اخیر با همکاری کمپانی نتفلیکس دست به تولید فیلم‌های جذابی در ژانر علمی تخیلی تحت عنوان Rebel Moon زده که به نام‌های Chapter One: Chalice of Blood و Chapter Two: Curse of Forgiveness شناخته می‌شوند؛ آثاری پرزد و خورد با جلوه‌های بصری ناب و چشم‌نواز حول محور گروهی جنگجو که در برابر شرارت‌های یک دیکتاتور فضایی قد علم کرده و از مردم بی‌گناه محافظت می‌کنند.

این کارگردان آمریکایی علاقه شدیدی به پخش نسخه‌های کامل فیلم‌های خود داشته که این عادت را از Watchmen و Justice League ادامه داده تا حال نوبت به ماه سرکش برسد که نسخه کامل آن شامل هر ۲ نسخه منتشر شده بوده و که خشونتی دو چندان و سکانس‌های بزرگسالانه را به معرض نمایش گذاشته است. کاملی‌ترین پکیج ممکن برای تماشای این حماسه فضایی که تریلری از آن منتشر شده و در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

نکته حائز اهمیت درباره فیلم Rebel Moon Director’s Cut در این است که مجموعاً مدت زمانی معادل ۶ ساعت را شامل می‌شود! هر ۲ نسخه به صورت جداگانه ۱ ساعت اضافی دریافت کرده که شامل ۳ ساعت شده و در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها فیلمی ۶ ساعته را برای مخاطبین پدید آورده است.

در تاریخ ۲ اوت (۱۲ مرداد) می‌توانید شاهد پخش Rebel Moon Director’s Cut از طریق سرویس استریم نتفلیکش باشید.

منبع: کولایدر