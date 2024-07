تصویری جدید از فصل دوم سریال The Rings of Power منتشر شد

تصویر تازه منتشر شده از فصل دوم سریال The Rings of Power شخصیت دورفی به نام ناروی را نشان می‌دهد.

استودیو آمازون در حال آماده کردن فصل دوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power برای مخاطبان است، فصلی که در میانه تابستان سال جاری میلادی پخش خواهد شد و در همین راستا نیز به تازگی تصویری از آن منتشر شده است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.

تصویر تازه منتشر شده از سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» شخصیت دورفی را نشان می‌دهد که قبلا در ضمیمه سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» اصلی از جورج آر آر تالکین معرفی شده بود. فصل دوم سریال «حلقه‌های قدرت» قرار است داستان سرزمین میانه را گسترش بدهد و شخصیت‌های آشنایی همچون تغییر قیافه سائورون به یک الف به نام آناتار و شخصیت مرموز تام بامبدیل را به این سریال بیاورد.

تصویر جدید از فصل دوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power

