نقد و بررسی بازی Nobody Wants to Die؛ سودای جاودانگی

با نقد و بررسی Nobody Wants to Die، یکی از بهترین بازی‌های داستان محور تعاملی چند سال اخیر، همراه ما باشید.

سایبرپانک یکی از محبوب‌ترین ژانر‌های فانتزی و تخیلی، در بین تمام مدیوم‌های هنری به شمار می‌رود. بستری که میزبان حضور آرمان ‌شهر و پاد آرمان شهر‌های زیادی بوده است و برخی از عمیق‌ترین و جذاب‌ترین مفاهیم اجتماعی و انسانی، از زندگی ایده‌آل و جاودانگی گرفته تا مفاهیم مشابه را، به تصویر کشیده است.

وقتی صحبت از اثری سایبرپانکی، خصوصا در مدیوم بازی‌های ویدیویی به میان می‌آید. بلافاصله ذهن ما به سمت لامپ‌های نئونی، آسمان خراش‌های فوق‌العاده عظیم و تکنولوژی‌های مختلف می‌رود. جایی که بسیاری از تخیلات بشریت، اکنون به واقعیت تبدیل شده و تقریبا هر رویا و آرزویی، دست یافتنی است. اما آیا این به معنی خوشبختی و رفاه بشریت است؟ همان طور که می‌دانید، قطعا نه …

منبع متن: gamefa