ببینید؛ از بازی ماجراجویی Emio برای نینتندو سوییچ رونمایی شد

تاریخ بازی‌های Famicom Detective Club که به سبک رمان بصری هستند، به سال ۱۹۸۸ و عرضه‌ی The Missing Heir باز می‌گردد. در ادامه پیش درآمدی به نام The Girl Who Stands Behind تنها یک سال بعد از این بازی منتشر شد. بازسازی‌های سری Famicom Detective Club در سال ۲۰۲۱ برای نینتندو سوییچ منتشر شدند، اما Emio اولین عنوان جدید این سری در ۳۵ سال گذشته خواهد بود. طرفداران دیرینه بازی‌های پلیسی ژاپنی از خبر منتشر شده به شدت خوشحال هستند.

در توضیحات داستان بازی آمده که جسد یک دانش‌آموز پیدا شده و سر او با یک کیسه‌ی کاغذی که چهره‌ای خندان روی آن کشیده شده پوشانده شده است. این بسیار شبیه قربانیان Emio، مرد خندان و قاتل افسانه‌ای است. به عنوان یک محقق خصوصی، شما وظیفه دارید به پلیس در حل این جنایت کمک کنید، جنایتی که یادآور یک سری قتل‌های حل نشده در ۱۸ سال پیش است شما باید به عنوان عضوی از آژانس کارآگاهی اوتسوگی در این داستان عمیق از سوء ظن، انزوا و شکنندگی، پاسخ سوالات مختلف را کشف کنید.

در این نسخه نیز شانسوکه اوتساگی شخصیت اصلی است. البته گفته شده که شما برای اولین بار در این سری در بخش‌های خاصی از بازی می‌توانید آیومی تاچیبانا (Ayumi Tachibana) را کنترل کنید. به نظر می‌رسید که اگر قصد دارید که با استفاده از این دو حقیقت را کشف کنید، باید درباره‌ی شخصیت‌ها و داستان‌های شخصیت‌های دیگر اطلاعات زیادی کسب کنید. بنابراین در این راستا بهتر است که سوال بپرسید، به یادداشت‌های خود رجوع کنید و ارتباط بین مسائل را پیدا کنید تا به نتیجه‌گیری درستی دست پیدا کنید.

در یک ویدیوی پشت صحنه، تهیه‌کننده‌ی بازی، یوشیو ساکاموتو (Yoshio Sakamoto)، به طرفداران بینش عمیق‌تری از ساخت Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club به طرفداران می‌دهد. او توضیح می‌دهد که در حین کار روی ریمستر دو بازی اول Famicom Detective Club، ایده‌ی جدیدی در این سری به ذهنش رسیده است. ساکاموتو همچنین توضیح مختصری از شخصیت مرد خندان را به مخاطبان ارائه می‌دهد و بیان می‌کند که Emio به عنوان یک افسانه‌ی محلی به طور خاص برای این بازی ساخته شده است. او همچنین اشاره می‌کند که بازیکنان متوجه خواهند شد که پرونده‌ای که در حال بررسی هستند، به طور مستقیم به خود آن‌ها مرتبط است.

بازی Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club در تاریخ ۲۹ آگوست (۸ شهریور) سال جاری با قیمت ۴۹.۹۹ دلار به صورت فیزیکی و دیجیتالی برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته ببینید؛ از بازی ماجراجویی Emio برای نینتندو سوییچ رونمایی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala