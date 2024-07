Nobody Wants to Die یک بازی داستان‌محور ماجراجویی در جهانی آینده‌نگرانه و دسیتوپیایی است که شما را در نقش یک کارآگاه و در بطن یک قصۀ پر تلاطم قرار می‌دهد. بخش‌هایی از گیم‌پلی این عنوان را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

برای مطالۀ نقد و بررسی بازی روی این نشانی کلیک کنید.

بازی Nobody Wants to Die هم‌اکنون برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC در دسترس قرار دارد.