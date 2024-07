تریلر نهایی فیلم Borderlands منتشر شد

تریلر نهایی فیلم Borderlands به تازگی منتشر شده که می‌توانید آن تماشا کنید.

تنها ۱۶ روز تا اکران فیلم Borderlands باقی‌مانده و بالاخره می‌توانیم شاهد این اثر مهیج و اقتباسی باشیم. تریلر نهایی این فیلم نیز منتشر شده که می‌توانید آن را در ادامه تماشا کنید.

آثار اقتباسی از ویدیوگیم همیشه ریسک خودش را داشته و احتمال اینکه شکست بخورند زیاد است، باید تا زمان اکران فیلم Borderlands صبر کنیم تا ببینیم او را در کنار آثار اقتباسی خوبی مثل Fallout و The Last Of Us حساب کنیم یا اینکه به سرنوشت Assassin’s Creed و Prince Of Persia دچار خواهد شد.

فیلم Borderlands توسط الی راث کارگردانی شده و براساس ویدیوگیمی به همین نام است. از بازیگران می‌توان به آریانا گرینبلات، کیت بلانشت، جینا گرشان، کویت هارت، جیمی لی کورتیس، جک بلک و بابی لی اشاره کرد.

فیلم Borderlands در تاریخ ۹ اوت (۱۹ مرداد) اکران خواهد شد.

منبع: gamereactor