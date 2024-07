آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Those About to Die تا Bad Boys 4

این آخر هفته قرار است به معرفی سریال Those About to Die، سریال Sweet Home و فیلم Bad Boys: Ride or Die بپردازیم.

تا به امروز آثار تاریخی متعددی درباره امپراتوری روم ساخته شده که برخی از آن‌ها جزو برترین آثار به شمار می‌روند. یکی از جدیدترین آثار ساخته شده در این رابطه نیز سریال Those About to Die است که محصولی از سرویس آنلاین پیکاک به شمار می‌رود و بیشتر حول محور بازی‌های گلادیاتوری و ارابه‌رانی برای سرگرم کردن مردم است. در ادامه این مطلب بیشتر درباره این سریال خواهیم گفت.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» قرار است به فصل سوم سریال Sweet Home بپردازیم، سریالی از کره جنوبی و محصول سرویس آنلاین نتفلیکس که در دو فصل ابتدایی خودش توانسته توجه بینندگان زیادی را به خودش جلب کند و حالا نیز فصل سوم قرار است ادامه داستان را به نمایش در بیاورد.

در پایان نیز به سراغ معرفی فیلم Bad Boys: Ride or Die خواهیم رفت، فیلمی که چهارمین فیلم ساخته شده در مجموعه فیلم‌های «پسران بد» با هنرنمایی ویل اسمیت و مارتین لارنس به شمار می‌رود و بار دیگر ماجرایی بسیار مهیج و اکشن را به نمایش در می‌آورد.

سریال Those About to Die

