تصاویری از لباس کاپیتان آمریکا در رویداد SDCC 2024 منتشر شد

لباس کاپیتان آمریکا از فیلم Captain America: Brave New World در رویداد SDCC 2024 به نمایش گذاشته شده است.

استودیو مارول پس از عدم حضورش در رویداد کمیک‌کان سن دیه‌گو سال گذشته میلادی، امسال در این رویداد با دو اثر سینمایی جذاب خودش شرکت کرده است. در این رویداد نیز به تازگی لباس‌هایی از فیلم Captain America: Brave New World و فیلم Deadpool & Wolverine به نمایش گذاشته شده است.

تصاویر تازه منتشر شده از رویداد کمیک‌کان سن دیه‌گو که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید، لباس‌های کاپیتان آمریکا استفاده شده در فیلم «کاپیتان آمریکا ۴» را نشان می‌دهند. این لباس‌ها توسط سم ویلسون با بازی آنتونی مکی در این اثر سینمایی پوشیده خواهند شد.

یکی از این لباس‌ها تقریبا همان لباسی است که سم ویلسون در پایان رویدادهای سریال The Falcon and The Winter Soldier به تن داشت و این در حالی است که لباس دیگری ظاهری تیره‌تر دارد و بیشتر شبیه به لباسی است که استیو راجرز به تن می‎‌کرد.