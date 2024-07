فصل پنجم Call Of Duty با اضافه شدن Modern Warfare 3 به گیمپس آغاز شد

بروزرسانی فصل پنجم Call of Duty همزمان با عرضه Modern Warfare 3 در گیمپس، منتشر شد. این آپدیت که اکنون در دسترس تمامی پلتفرم‌هاست، محتوای جدیدی برای بخش‌های چندنفره، زامبی و بتل رویال ارائه می‌دهد.

فصل پنجم Call Of Duty، اپراتورهای WWE شامل Cody Rhodes ،Rhea Ripley و Rey Mysterio را به این بازی می‌آورد. همچنین حالت جدیدی به نام Slam Deathmatch اضافه شده که در آن بازیکنان با انجام حرکات مخصوص WWE برای تیم خود امتیاز کسب می‌کنند.

۲ نقشه جدید به بخش مولتی پلیر اضافه شده‌اند. این دو، نقشه Bait (۶ در مقابل ۶) یک بندر در فلوریدا و مپ Yard (۶ در مقابل ۶) گورستان مخصوص اتومبیل‌ها با سبک گرافیکی cel-shaded هستند.

