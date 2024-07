نقد و بررسی بازی Flintlock The Siege of Dawn

بازی Flintlock The Siege of Dawn، ساخته جدید سازندگان بازی Ashen است که هفته گذشته برای کنسول‌های نسل نهمی و رایانه‌های شخصی منتشر شد. استودیوی A44 Games پیش از عرضه به شباهت بازی جدیدشان با سری God of War اشاره کرده بود و در تریلرهای آن شاهد المان‌هایی از آثار سولزلایک بودیم. آیا Flintlock The Siege of Dawn با الهام‌گیری از برخی از موفق‌ترین عناوین صنعت بازی توانسته اثری سرگرم‌کننده و باارزش باشد؟ برای پاسخ به این پرسش با نقد و بررسی ما همراه باشید.

داستان بازی Flintlock: The Siege of Dawn در سرزمینی فانتزی در حال سقوط روایت می‌شود. Nor Vanek شخصیت اصلی است. او عضو یک ائتلاف بوده و وظیفه نجات بشریت از دست خدایان را دارد، خدایان باستانی تهدیدی بزرگ برای انسان‌ها هستند و باید زندانی بمانند. بازی با نبردی میان نیروهای ائتلاف و محافظان خدایان شروع می‌شود. Nor از پست خود خارج شده و با اصرار به فرمانده، اجازه نبرد را به هدف کمک به دوستانش، دریافت می‌کند. ائتلاف در مقابله با Uru، قدیمی‌ترین خدا ناتوان بوده و بسیاری از نیروهایش کشته می‌شوند. خود Nor نیز به سختی جان سالم به در می‌برد. یکی از قربانیان Haalin، از دوستان نزدیک Nor است. این اتفاق تاثیر بسیاری بر Nor گذاشته و از انگیزه‌های اصلی او برای از بین بردن خدایان محسوب می‌شود.

هنگام تجربه بخش ابتدایی بازی متوجه شباهات بسیار این قسمت به بازی Ghost of Tsushima شدم، اما بر خلاف آن بازی، Flintlock به هیچ عنوان در ساختن پایه‌های داستانی و انگیزه‌های شخصیت اصلی موفق نیست. مقدمه‌ای که در بند پیشین توصیف کردم طی ۱۵ دقیقه رخ می‌دهد که برای ایجاد ارتباط بین شخصیت و بازیکن کافی نیست. نویسندگان انتظار دارند تا به رابطه میان Nor و Haalin اهمیتی قائل شویم تا بتوانند انگیزه‌های شخصیت اصلی را توجیه کنند. این در حالی است که شخصیت Haalin جمعا ۱۰ خط دیالوگ هم ندارد. در ادامه و نیمه دوم بازی، Nor دچار انقلاب درونی می‌شود و دیگر به Haalin اشاره نمی‌کند. به نظر می‌رسد که در بخشی از روند نوشتن پلات، نویسندگان فراموش کرده‌اند که بازی چگونه آغاز شده است.

منبع متن: gamefa