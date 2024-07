اشاره به ریمستر Legacy of Kain در رویداد SDCC

اطلاعات جدید منتشر شده نشان می‌دهد که ریمستر بازی‌های کلاسیک Legacy of Kain در دست توسعه قرار دارد. طبق توییت منبع Wario64، به تازگی مجسمه‌ای از شخصیت‌های اصلی سری Legacy of Kain در رویداد San Diego Comic Con به نمایش گذاشته شده است که در آن لوگوی Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 […]

اشاره به ریمستر Legacy of Kain در رویداد SDCC محسن رضوی فر ۰۹:۰۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵