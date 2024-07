آپدیت جدید پلی‌استیشن ۵ در دسترس قرار گرفت؛ صدای سه‌بعدی شخصی‌سازی شده

دسترسی بتای این به‌روزرسانی به شرکت‌کنندگان دعوت‌ شده در کشور‌های منتخب محدود خواهد شد، اما عرضه کامل آن برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی شده است. کاربرانی که برای شرکت در نسخه بتای آپدیت انتخاب شده‌اند، تاکنون باید یک‌ ایمیل دعوت نامه دریافت کرده‌ باشند. سونی در بیانیه‌ خود گفته که در این نسل از بازی‌های ویدیویی، صدای سه‌بعدی یکی از راه‌های کلیدی است که سازندگان با آن کیفیت جلوه‌های صوتی بازی‌ها را افزایش داده‌اند.

حال قابلیتی معرفی شده که به کنسول پلی‌استیشن ۵ شما این امکان را می‌دهد تا یک پروفایل صوتی سه‌بعدی شخصی‌سازی شده را مختص شما ایجاد کند. با مجموعه‌ای از هندزفری یا هدست‌هایی مانند هدست بی‌سیم پالس الایت (Pulse Elite) یا هندزفری بی‌سیم پالس اکسپلور (Pulse Explore)، می‌توانید مجموعه‌ای از تست‌های کیفیت صدا را برای تجزیه و تحلیل تعداد زیادی از عوامل برای ایجاد پروفایل صوتی‌ای که به بهترین وجه با ویژگی‌های شنوایی شما مطابقت دارد، انجام دهید.پروفایل شخصی‌شده شما ممکن است به شما امکان دهد موقعیت شخصیت‌ها و‌اشیاء را در یک بازی واضح‌تر از قبل درک کنید و تجربه را تاثیرگذارتر کند.

برای ایجاد یک پروفایل شخصی برای هدست خود، کافی است تا به تنظیمات، بخش صدا و سپس صدای سه‌بعدی در کنسول پلی استیشن ۵ خود بروید و مراحل نمایش داده شده روی صفحه را دنبال کنید. پروفایل صوتی شما به ازای هر کاربر ذخیره می‌شود و همچنان می‌توانید مانند قبل از تنظیمات پیش‌فرض استفاده کنید.

در کنار موارد صوتی، با این آپدیت جدید، اکنون می‌توانید تنظیمات ریموت پلی را به ازای هر کاربر تنظیم کنید و انتخاب کنید که چه کسی مجاز است با استفاده از این قابلیت به کنسول شما متصل شود. برای این کار می‌توانید به تنظیمات و بخش سیستم و قسمت ریموت پلی مراجعه کنید و انتخاب کنید که کدام کاربر از این طریق به کنسول شما دسترسی داشته باشد.

به عنوان آخرین ویژگی مهم آپدیت، شارژ تطبیقی (Adaptive Charging) ​​برای دوال‌سنس، دوال‌سنس ادج، دسته‌های سنس پلی‌استیشن وی‌آر ۲ و اکسس کنترل اکنون برای شرکت‌کنندگان نسخه بتا در دسترس است. این ویژگی زمانی که کنسول در حالت استراحت باشد، در دسترس است و با تنظیم مدت زمانی که برق به کنترلر شما بر اساس سطح باتری آن وارد می‌شود، به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک می‌کند.

برای استفاده از شارژ تطبیقی، به تنظیمات، بخش سیستم و Power Saving رفته و از آنجا به Features Available in Rest Mode بروید و سپس Supply Power to USB Ports را در حالت Adaptive قرار دهید. حال پس از اینکه کنسول شما وارد حالت استراحت شد، اگر دسته وصل نباشد، پس از مدتی منبع تغذیه پورت USB قطع می‌شود.

