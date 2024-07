نقد و بررسی The Garfield Movie | بازگشت گربه محبوب

بالاخره پس از سال‌ها کاراکتر محبوب و دوست‌داشتنی گارفیلد به روی پرده سینما آمد. بازگشت این گربه نوستالژیک و بامزه در انیمیشن جدید The Garfield Movie با فروش خوب ۲۵۰ میلیون دلاری در باکس آفیس همراه بوده و برای کمپانی سونی سودآور بوده است. اما واکنش منتقدان نسبت به اثر تند بوده است!

داستان فیلم بر رابطه گارفیلد با پدرش یعنی «ویک» تمرکز دارد که یک گربه خیابانی است. ویک پسرش را شبی در خیابان رها می‌کند و دیگر سراغی از تنها فرزندش نمی‌گیرد. اکنون چند سالی گذشته است و هنوز خبری از گربه پدر نیست. اما زمانی که گارفیلد به دست حیواناتی شرور و بزهکار ربوده می‌شود؛ ویک برای نجات او قدم پیش می‌گذارد. اینگونه پدر و پسر فرصت می‌یابند که دوباره با همدیگر ملاقات کنند. حالا این دو مجبورند که ۱۰۰۰ بطری شیر را از کارخانه لاکتوز بدزدند. مرگ و زندگی آن‌ها در گرو این سرقت است و بنابراین چاره‌ای جز کنار گذاشتن اختلافات و دلخوری‌ها ندارند.

پیش از اینکه به طور مفصل به انیمیشن The Garfield Movie بپردازیم بهتر است که نگاهی به سیر کاراکتر محبوب گارفیلد در سینما بیندازیم. کاراکتر گارفیلد- به عنوان گربه‌ نارنجی رنگِ بامزه، شوخ، باهوش و لوس- نخستین بار در اواخر دهه ۷۰ میلادی توسط جیم دیویس در دنیای کمیک خلق شد. کاراکتر گارفیلد تا کنون در ۳ مجموعه تلویزیونی انیمیشنی با نام Garfield and Friends (1988-1994)، The Garfield Show (2009-2016) و Garfield Originals (2019-2020) ظاهر شده است. همچنین این سومین اثر سینمایی است که کاراکتر گارفیلد را روی پرده سینما به نمایش می‌گذارد. دو اثر سینمایی قبلی با نام‌های و Garfield: The Movie (2004) و Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) آثاری لایو اکشن بودند که توسط کمپانی «فاکس قرن بیستم» ساخته شده بودند و شخصیت گارفیلد با صداپیشگی بیل موری در کنار بازیگرانی مثل برکین مایر، جنیفر لاو هیویت و جیمی کیمل در فیلم‌ها حاضر بودند. خصوصا فیلم گارفیلد ۲ با نام فارسی «گارفیلد ۲: داستان دو گربه» با دوبلاژ فوق‌العاده‌اش به فیلمی محبوب خصوصا در بین کودکان و نوجوانان در ایران تبدیل شده بود و هنوز پس از گذشت ۲ دهه، قسمت‌هایی از آن فیلم در فضای مجازی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، نقد و بررسی فیلم و سریال

Chris Pratt, John Debney, Mark Dindal, Sony Pictures, The Garfield Movie

منبع متن: gamefa