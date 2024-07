سود عملیاتی Paradox Interactive با ۹۰ درصد کاهش مواجه شده است

طبق گزارش مالی سه ماهه گذشته Paradox Interactive، این شرکت با افت ۹۰ درصدی سود عملیاتی مواجه شده است. دلیل اصلی این اتفاق لغو ساخت بازی Life by You می‌باشد. شرکت سوئدی Paradox Interactive که به خاطر بازی‌های استراتژی عظیم Hearts of Iron، Crusader Kings و Europa Universalis میان گیمرها شناخته می‌شود، به‌تازگی با مشکلاتی […]