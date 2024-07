فایل مذکور با نام «سری مچ‌میکینگ: نقش مهارت در مچ‌میکینگ» سیستم SBMM که در چند سال اخیر میان بازیکنان Call of Duty منفور شده را به طور کامل مورد بررسی قرار داده است.

مچ‌میکینگ بر اساس مهارت (Skill Based Matchmaking) یا SBMM، بحثی داغ میان کامیونیتی Call of Duty است. این سیستم مچ‌میکینگ که در سال ۲۰۰۷ و با Call of Duty 4: Modern Warfare معرفی شده بود، پس از بازی Call of Duty Modern Warfare 2019 به شدت مورد انتقاد بازیکنان قرار گرفت. شرکت اکتیویژن و استودیوهای سازنده سری تا پیش از فایل ۲۵ صفحه‌ای مذکور، از صحبت درباره این سیستم خودداری می‌کردند.

در نخستین بخش فایل، به مهارت‌هایی که برای مچ‌میکینگ بررسی و استفاده می‌شوند پرداخته شده است. به طور کلی، سه مهارت و نوع آمار مورد بررسی قرار می‌گیرند:

تعداد Kill در هر Match

نسبت Kill به Death یا K/D

کشته شدن به دست دشمن

نکته آخر بسیار هوشمندانه است، چرا که بعضی بازیکنان به منظور گول زدن SBMM، در هر Match خودکشی می‌کنند تا رقم K/D خود را پایین بیاورند.

به گفته اکتیویژن، در سال ۲۰۲۴ آزمایشی روی بازیکنان Modern Warfare 3 صورت گرفت. بازی در برخی از Matchها، تاثیر SBMM را کاهش می‌داد تا واکنش بازیکنان بررسی شود. نتیجه این اتفاق جالب است، چرا که در این Matchها “نرخ بازگشت بازیکنان” در ۹۰ درصد مواقع کاهش یافته است.

اگر گزارش اکتیویژن را بخواهیم ساده‌تر کنیم، زمانی که لابی‌ها بر اساس مهارت نباشند، بازیکنان سریعتر بازی را رها می‌کنند و بازگشت آن‌ها طولانی‌تر است. همچنین ۸۰ درصد بازیکنان مورد آزمایش بیشتر Match را ترک کردند. بنابراین در صورت عدم حضور SBMM، بازیکنان زودتر از بازی خسته می‌شوند.

اکتیویژن البته یادآوری کرد که اولین اولویت مچ‌میکینگ مکان بازیکن است، به این شکل که شخص ابتدا در یک لابی بزرگ با بازیکنان نزدیک به خود قرار می‌گیرد و سپس بر اساس مهارت وارد لابی اصلی می‌شود. همچنین تنظیمات مربوط به کنترل در پروسه مچ‌میکینگ نقش دارند.

در بخشی از فایل منتشر شده مثالی برای چگونگی مچ‌میکینگ دو شخص همراه یکدیگر مطرح شده است:

فرض کنید دو بازیکن به اسم‌های آلیس و باب در یک Party قرار دارند. باب یک بازیکن متوسط با درصد مهارت ۵۰ و آلیس بازیکنی ماهر با درصد مهارت ۹۹ است. اگر مچ‌میکینگ عملکرد و مهارت باب را مدنظر قرار دهد، بدون شک آلیس بهترین بازیکن لابی خواهد بود، این در حالی است که اگر او تنها وارد یک Match می‌شد، این تضمین وجود نداشت. اگر مچ‌میکینگ مهارت آلیس را مبنا بگذارد، به طور قطع باب بدترین بازیکن لابی می‌شود. به همین خاطر ما آن‌ها را در یک لابی متوسط قرار می‌دهیم تا همه بازیکنان فرصت درخشش داشته باشند.

فایل کامل منتشر شده توسط اکتیویژن را در این نشانی می‌توانید مطالعه کنید.