کسب مدال هنری ارزشمند کشور فرانسه توسط تام کروز

تام کروز در ششمین دهه از زندگی خود همچنان قدرتمند به حرفه بازیگری ادامه داده و به تازگی دستاورد بسیار ارزشمندی را کسب کرده است.

کمتر بازیگری را در تاریخ سینمای جهان می‌توان پیدا کرد که در سن ۶۲ سالگی آمادگی بدنی و شرایطی همچون تام کروز را داشته باشد که به تنهایی برخی از مرگبارترین بدلکاری‌ها را انجام داده تا حدی که برای فیلم مورد انتظار Mission: Impossible 8 از هواپیمایی وارونه بدون هیچ محافظی آویزان شده و توجه ویژه رسانه‌ها و سینماگران را در پی داشته است. بازیگر و تهیه‌کننده بزرگ و نمادینی که در بحبوحه کرونا یکی از بهترین دنباله‌های ساخته شده تا به امروز به نام Top Gun: Maverick را به اکران در آورد تا سینماهای سراسر جهان را از ورشکستگی حتمی نجات دهد.

این بازیگر آمریکایی که نشان داده برای تحقق آرزوها و رویاها سن و سال تنها می‌تواند یک عدد باشد، به تازگی افتخار بزرگی را کسب کرده است. تام کروز از سوی وزیر فرهنگ کشور فرانسه یعنی رشیده داتی نشان پرافتخار Knight of the Legion of Honor که اصطلاحاً تحت عنوان نشان شوالیه ادب و هنر شناخته می‌شود را کسب کرده است. نشانی که ساعاتی قبل از برگزاری رویداد جنجالی المپیک امسال به ستاره اکشن سینمای هالیوود اعطا شد تا در کنار هنرمندانی نظیر رابرت ردفورد، مارتین اسکورسیزی و کلین ایستوود قرار بگیرد که در گذشته موفق به کسب آن شده بودند.

در ادامه تصویری از حضور تام کروز و رشیده داتی منتشر شده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

Mission Impossible 8, Tom Cruise, Top Gun 3

منبع متن: gamefa