قرار است اقتباسی سینمایی و انیمیشنی بر اساس بازی Mutant: Year Zero ساخته شود.

کارگردان فیلم The Beyond یعنی حصرف دولول قرار است وظیفه تهیه‌کنندگی و کارگردانی انیمیشنی سینمایی بر اساس بازی ویدیویی تاکتیکی و ماجراجویی Mutant: Year Zero Road to Eden را برعهده داشته باشد. دولف لاندگرن و ایان مک‌الهینی نیز از جمله صداپیشه‌های این انیمیشن سینمایی هستند.

اتفاقات این انیمیشن سینمایی در دنیایی پسا آخرالزمانی جریان دارد که در آن، تیمی غیرمنتظره از حیوانات جهش‌یافته به رهبری یک اردک شوخ و یک گراز بداخلاق در مأموریتی بسیار خطرناک برای بازپس گیری یک ژنراتور ضروری دزدیده شده از پناهگاه آن‌ها به نام آرک هستند. آ‌ن‌ها به همراه هم حقیقت عمیق پشت تقسیمات پناهگاه را کشف می‌کنند، با رژیم سرکوبگری به نام الدر مقابله می‌کنند و رازهایی را کشف می‌کنند که می‌تواند دنیای دیستوپیایی آن‌ها را تغییر بدهد.

حصرف دولول که به عنوان ناظر جلوه‌های ویژه در فیلم‌هایی همچون The Dark Knight و Hellboy 2 فعالیت داشته است، در سال‌های اخیر توانسته فیلم‌هایی همچون فیلم Origin Unknown، فیلم The Beyond و انیمیشن اکشن Max Beyond را کارگردانی کند.

کمپانی Heroic Signatures این انیمیشن سینمایی در حال توسعه از حصرف دولول را اولین پروژه انیمیشنی بر اساس این بازی ویدیویی می‌داند و این کارگردان نیز از Unreal Engine 5 برای توسعه دنیای این بازی ویدیویی به دنیای انیمیشن و سینما استفاده خواهد کرد.

