خالق Spawn خواستار ساخت بازی این شخصیت است

تاد مک فارلین، خالق افسانه‌ای کمیک شخصیت اسپاون (Spawn)، علاقه خود را برای بازگشت این شخصیت به دنیای بازی‌های ویدیویی ابراز کرد. مک فارلین طبق گفته خودش مدتی است که منتظر معرفی یک بازی جدید از اسپاون بوده و با نزدیک شدن به اکران فیلم King Spawn از استودیوی Blumhouse، به نظر می‌رسد موقعیت مناسبی در پیش است.

مک فارلین در حرفه‌ی خود موفقیت‌های زیادی داشته است. او در سال ۱۹۸۸ با کار روی شماره ۲۹۸ از The Amazing Spider-Man به شهرت رسید و دیگر آثار قابل توجه او شامل The Incredible Hulk و Batman: Year Two می‌شوند. اسپاون یک قاتل ماهر است که پس از به قتل رسیدن، در قالب موجودی اهریمنی از جهنم برمی‌گردد و به دنبال انتقام و عدالت است. سال‌ها درباره بازی جدید اسپاون از خالق این شخصیت سوال شده، اما از ۲۰۰۳ تاکنون هیچ بازی‌ای از این کمیک عرضه نشده.

مک فارلین در یک مصاحبه با IGN، تمایل خود را برای یک بازی جدید از اسپاون ابراز کرد. وقتی از او پرسیده شد آیا می‌خواهد بازی جدیدی از اسپاون ساخته شود، او پاسخ مثبت داد. مک فارلین می‌گوید که عمداً از توسعه بازی جدید اسپاون خودداری شده تا زمانی که بتوانند همزمان با یک پروژه بزرگ دیگر مانند یک فیلم یا سریال تلویزیونی، آن را منتشر کنند. او معتقد است که این همزمانی باعث می‌شود تا بازی تأثیر و موفقیت بیشتری داشته باشد.

بازی‌های شخصیت اسپاون

گیمرهای زیادی شخصیت اسپاون را با حضور او به عنوان یکی از کاراکترهای مهمان Mortal Kombat 11 به یاد دارند. اولین بازی ویدئویی با حضور این شخصیت، Todd McFarlane’s Spawn: The Video Game، یک اثر مبارزه‌ای دو بعدی بود که برای کنسول سوپر نینتندو در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. عرضه بازی‌های اسپاون با Spawn: The Eternal برای پلی استیشن در سال ۱۹۹۷ و Spawn برای گیم بوی کالر در سال ۱۹۹۹ ادامه یافت. همچنین عنوان Spawn: In the Demon’s Hand در سال ۲۰۰۰ برای آرکید و دریم‌کست منتشر شد.