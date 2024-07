لوگو و عنوان جدید فیلم The Fantastic Four آشکار شد

در رویداد کامیک‌کان سن دیه‌گو ۲۰۲۴ لوگو و عنوان جدیدی برای فیلم The Fantastic Four آشکار شده است.

یکی از پروژه‌هایی که طرفداران در دنیای سینمایی مارول مشتاقانه منتظر آن هستند، اولین حضور شخصیت‌های چهار شگفت‌انگیز در پروژه‌ای سینمایی است اما این پروژه تاکنون مشکلات متعددی را پشت سر گذاشته و حالا استودیو مارول بار دیگر عنوان آن را تغییر داده است.

این اثر سینمایی قبلا با عنوان Fantastic Four و عنوان The Fantastic Four معرفی شده بود اما حالا اعلام شده که عنوان این اثر سینمایی مورد انتظار، The Fantastic Four: First Steps است. عنوان این اثر سینمایی در پنل استودیو مارول در رویداد کامیک‌کان سن دیه‌گو اعلام شده است. علاوه بر آن نیز لوگوی جدیدی برای این فیلم به نمایش گذاشته شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Marvel Studios, The Fantastic Four, The Fantastic Four: First Steps

منبع متن: gamefa