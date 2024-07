اطلاعات جدیدی از فیلم Fantastic Four در رویداد SDCC 2024 اعلام شد

اطلاعات تازه‌ای از فیلم Fantastic Four در جریان رویداد SDCC 2024 اعلام شد که ما را برای تماشای این فیلم مشتاق خواهد کرد. همانطور که می‌دانید این روزها رویداد کامیک‌کان سن‌دیگو ۲۰۲۴ درحال برگزاری است و شاهد اعلام اخبار مختلف و جذابی از فیلم‌ها و سریال‌های مورد انتظارمان هستیم. فیلم Fantastic Four قرار است که […]

اطلاعات تازه‌ای از فیلم Fantastic Four در جریان رویداد SDCC 2024 اعلام شد که ما را برای تماشای این فیلم مشتاق خواهد کرد. همانطور که می‌دانید این روزها رویداد کامیک‌کان سن‌دیگو ۲۰۲۴ درحال برگزاری است و شاهد اعلام اخبار مختلف و جذابی از فیلم‌ها و سریال‌های مورد انتظارمان هستیم. فیلم Fantastic Four قرار است که برای اولین بار در دنیای سینمایی مارول حضور پیدا کند و بالاخره این گروه ابرقهرمانی را در این دنیا خواهیم دید. چهار بازیگران اصلی این فیلم یعنی پدرو پاسکال، ونسا کربی، جوزف کوئین و ابن ماس-بچراک به همراه کارگردان این فیلم یعنی مت شکمن به روی صحنه آمدند و پیش‌نمایشی از فیلم جدید چهار شگفت‌انگیز با عنوان The Fantastic Four: First Steps ارائه کردند. این فیلم در شکل مدرنی از نیویورک دهه ۶۰ میلادی جریان دارد و همچنین باید گفت که تولید این فیلم همین هفته در لندن آغاز خواهد شد. متیو شکمن درباره‌ی فیلم و این چهار شخصیت گفت: من عاشق این شخصیت‌ها هستم و فکر می‌کنم که بهترین‌ بازیگرها را برای بازی در این نقش‌ها انتخاب کردیم. آن‌ها همین الان هم مثل یک خانواده هستند و این خیلی خیلی شیرین و هیجان‌انگیز است. در ادامه‌ی صحبت‌ها پدرو پاسکال، ونسا کربی را به خاطر تلاش‌هایش ستایش کرد. پنج ماه از اولین دیدار پدرو پاسکال و ونسا کربی می‌گذرد و هر دو از اهمیت رابطه‌ی عاشقانه‌ی میان شخصیت‌هایشان می‌گویند که بسیار جذاب خواهد بود. جوزف کوئین نیز که در نقش جانی و برادر کوچکتر سوزان بازی می‌کند و گفت که جوان‌ترین فرد گروه و احتمالا ساده‌لوح‌ترینشان است که البته با آن همذات‌پنداری می‌کند. همانطور که می‌دانید گاهی بعضی از مکان‌ها در کمیک‌ها شهرتی به اندازه‌ی خود قهرمان‌ها دارند، مثل غار بتمن و قلعه‌ی تنهایی سوپرمن. یکی از این مکان‌ها ساختمان بکستر است، خانه‌ی این خانواده‌ی شگفت انگیز که در فیلم The Fantastic Four: First Steps نیز آن را خواهیم دید. تصاویر اولیه‌ی این مکان را در ادامه مشاهده کنید. اخبار سینما ، فیلم و سریال

Fantastic Four, MCU, The Fantastic Four: First Steps

منبع متن: gamefa