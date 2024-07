آلن سیلوستری ظاهرا قرار است موسیقی متن فیلم Avengers: Doomsday و Avengers: Secret Wars را بسازد.

به نظر می‌رسد که آلن سیلوستری خودش را برای ساخت موسیقی متن دیگری در دنیای سینمایی مارول آماده می‌کند. این آهنگساز بیشتر به خاطر کار در فیلم Back to the Future و فیلم Forrest Gump شهرت دارد و اولین تجربه آهنگسازی در دنیای سینمایی مارول را با فیلم Captain America: The First Avenger به دست آورد.

او در ادامه ساخت موسیقی متن تمام چهار فیلم Avengers را برای استودیو مارول برعهده داشته بود. با اینکه افراد همیشه نسبت به موسیقی فیلم‌های مارول انتقاد داشتند اما موسیقی آلن سیلوستری در فیلم‌های «انتقام‌جویان» از این قضیه مستثنی بوده است.

