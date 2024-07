به تازگی در رویداد کامیک‌کان اعلام شد که اسپین‌آف جدیدی از سریال Doctor Who با عنوان The War Between The Land And The Sea به سفارش BBC و دیزنی پلاس ساخته خواهد شد.

سریال The War Between The Land And The Sea اسپین‌آفی پنج قسمتی خواهد بود و درباره‌ی سازمان نظامی UNIT است. وقتی که گونه‌ای ترسناک و باستانی از بیگانگان از اعماق اقیانوس بیرون می‌آیند، بحرانی جهانی رخ می‌دهد و سازمان UNIT وارد می‌شود تا جلوی آن‌ها را بگیرد و جنگی میان خشکی و دریا صورت می‌گیرد.

شورانر و تهیه‌کننده‌ی اجرایی سریال Doctor Who، راسل تی. دیویس، به همراه پیت مک‌تیگه این اسپین‌آف را نوشته است و شاهد بازگشت شیاطین دریا هستیم که برای اولین بار در سری کلاسیک Doctor Who در سال ۱۹۷۲ معرفی شدند.

سریال The War Between The Land And The Sea جدیدترین اسپین‌آف این مجموعه با قدمت است. از اسپین‌آف‌های قبلی می‌توان به K-9 and Company اشاره کرد که درباره‌ی ماجراجویی‌های سارا جین اسمین و سگ رباتی‌اش بود که در سال ۱۹۸۱ پخش شد و البته تنها یک قسمت داشت. Torchwood موفق‌ترین اسپین‌آف این مجموعه است که توسط راسل تی. دیویس ساخته شد و تا چهار فصل ادامه داشت. همچنین دو انیمیشن سریالی با عنوان‌های The Infinite Quest و Dreamland از این مجموعه ساخته شدند.

فیلمبرداری این اسپین‌آف ماه آینده به کارگردانی دیلن هولمز-ویلیامز و تهیه‌کنندگی شرکت Bad Wolf آغاز خواهد شد. راسل تووی و گوگو امبتا-را از بازیگران این سریال خواهند بود. راسل تووی در سریال کمدی و سوپرنچرال Being Human حضور داشت و گوگو امبتا-را نیز در سریال Doctor Who در نقش تیشا جونز بازی کرده است.

تاریخ پخشی برای سریال The War Between The Land And The Sea مشخص نشده است.

منبع: Deadline