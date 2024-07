شرکت Plaion ناشر Marvel 1943: Rise of Hydra خواهد بود

استودیوی SkyDance New Media، توسعه‌دهنده Marvel 1943: Rise of Hydra، رسماً اعلام کرد که شرکت Plaion ناشر این بازی اکشن ماجراجویی خواهد بود. Plaion که تحت مالکیت کمپانی امبریسر گروپ (Embracer Group) قرار دارد، قبلاً با نام Koch Media شناخته می‌شد و حالا ناشر بازی جدید استودیوی Skydance New Media است. Klemens Kundratitz، مدیرعامل Plaion، […]