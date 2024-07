فیلم‌برداری فیلم ۲۸Years Later به اتمام رسید

فیلم‌برداری و تولید فیلم سینمایی ۲۸Years Later ساخته دنی بویل به پایان رسیده است. فیلم سینمایی ۲۸Years Later سومین فیلم از این مجموعه فیلم زامبی محور و ترسناک به شمار می‌رود که بنا بر گزارش‌های تازه منتشر شده، تولید آن به پایان رسیده است. دو فیلم اول این مجموعه نیز فیلم ۲۸Days Later به کارگردانی […]