تصویر جدیدی از سریال The Rings of Power منتشر شد

به تازگی تصویر جدیدی از شخصیت آروندیر در سریال The Rings of Power منتشر شده که می‌توانید آن را مشاهده کنید.

تصویر جدیدی از فصل دوم سریال مورد انتظار The Rings of Power منتشر شده، در این تصویر آروندیر را می‌بینیم که کمان به دست آماده‌ی نبرد است. یک ماه دیگر فصل دوم این سریال پخش خواهد شد و شخصیت آروندیر همانند فصل اول، در این فصل نیز حضور پررنگی خواهد داشت. این تصویر را در ادامه مشاهده کنید.

Lord of the Rings: The Rings of Power, The Rings of Power, حلقه‌های قدرت

منبع متن: gamefa