تریلر فیلم Hell Hole، عنوان جدید شادر، منتشر شد!

شادر تریلر رسمی برای فیلم Hell Hole را منتشر کرد.

فیلمی جدید و وحشتناک درباره‌ی موجودات ترسناک که توسط تیم سازنده‌ی خانواده آدامز ساخته شده است. خلاصه‌ی داستان ارائه داده شده برای این اثر به شرح زیر است:

در خانواده آدامز ما به سبک کلاسیک وحشت جانوری ادای احترام کردیم. این فیلم نشان می‌دهد که یک گروه از معدن‌چی‌های آمریکایی در حال کار بر روی نقطه‌ای از حیات وحش صربستان هستند. در همین نقطه است که با مشاور دولتی محیط زیست فرستاده شده برای نظارت، به مشکل برمی‌خورند. زمانی که مهر تایید برای حفاری کردن را دریافت می‌کنند، کارگران از چیزی غیرقابل تصور پرده برمی‌دارند. یک موجود انگلی خوابیده در اعماق منجمد سنگ‌ها از خواب بیدار می‌شود. هم‌اکنون که این هیولا از خواب برخاسته است، برای رسیدن به میزبان ایده‌آل تاسیسات حفاری را تخریب می‌کند.

فیلم Hell Hole چه تاریخی منتشر خواهد شد؟

پس از رونمایی جهانی این اثر در فستیوال بین‌المللی فیلم فانتازیا، Hell Hole از تاریخ ۲۳ اوت (۲ شهریور) روی پلتفرم استریمینگ شادر در دسترس قرار می‌گیرد. Hell Hole توسط جان آدامز و توبی پوزر کارگردانی می‌شود. این دو همراه با لولو آدامز مسئولیت نویسندگی فیلم‌نامه را به عهده داشتند. هر چند برای طرفداران سبک وحشت دنیای گیمینگ، داستان این فیلم شباهت بسیار زیادی به اثر جدید و پرطرفدار Still Wakes the Deep دارد. بازیگران این فیلم شامل توبی پوزر، جان آدامز، مکس پورتمن، آندرز هوو، اولیورا پرونیکیک، الکساندار ترمکیک، پیتار آرسیک و برونو ولجانوسکی می‌شوند. شرکت واندر ویل پروداکشنز مسئولیت تهیه‌کنندگی این اثر را به عهده دارند. مت مانجوریدز و جاستین ای. مارتل تیه‌کنندگان Hell Hole خواهند بود.

پیش از Hell Hole، تیم خانواده آدامز هفت اثر مستقل دیگر نیز ساخته بودند. آثاری چون Where the Devil Roams، Hellbender، The Deeper You Dig، Halfway to Zen، The Shoot، Knuckle Jack و Rumblestrips همگی ساخته‌ی این دو هستند.

