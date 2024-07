بازی Flintlock: The Siege of Dawn در کمتر از دو هفته به ۵۰۰,۰۰۰ پلیر دست یافت

طبق اعلام استودیوی A44 Games، بازی اکشن نقش‌آفرینی Flintlock: The Siege of Dawn در فاصله کمتر از دو هفته از زمان انتشار خود به آمار ۵۰۰,۰۰۰ پلیر رسیده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که Flintlock: The Siege of Dawn از روز اول انتشار بر روی سرویس گیم پس در دسترس بود. این بازی […]