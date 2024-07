تیزری برای انیمه سینمایی Project SEKAI the Movie منتشر شد

تیزر منتشر شده برای انیمه سینمایی Project SEKAI the Movie نشان می‌دهد که این اثر با صدای هاتسونه میکو خواهد بود. هاتسونه میکو وکالوید ژاپنی و اجراکننده Coachella 2024 قرار است در اولین انیمه سینمایی خودش حضور داشته باشد. انیمه سینمایی Project SEKAI the Movie: The Broken World and The Miku Who Can’t Sing قرار […]