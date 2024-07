تصویر جدید از سریال Agatha All Along

جدیدترین تصویر منتشر شده از سریال مورد انتظار Agatha All Along، کاترین هان را در نقش آگاتا در حال استفاده از قدرت‌های خود به تصویر می‌کشد. شما می‌توانید جدیدترین تصویر منتشر شده از این اثر را در بخش زیر تماشا کنید. سریال Agatha All Along توسط خالق سریال محبوب WandaVision، یعنی جک شفر خلق شده […]

تصویر جدید از سریال Agatha All Along علی جلیلی ۲۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹