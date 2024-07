تصاویری از مکان فیلمبرداری فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شد

به تازگی تصاویری از سر صحنه‌ی فیلمبرداری فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شده و می‌توانیم مکان فیلمبرداری را مشاهده کنیم. پس از سال‌ها انتظار بالاخره قرار است که چهار شگفت‌انگیز با فیلم The Fantastic Four: First Steps به دنیای سینمایی مارول بیایند و تولید این فیلم نیز در انگلیس آغاز شده است. تصاویری […]

به تازگی تصاویری از سر صحنه‌ی فیلمبرداری فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شده و می‌توانیم مکان فیلمبرداری را مشاهده کنیم. پس از سال‌ها انتظار بالاخره قرار است که چهار شگفت‌انگیز با فیلم The Fantastic Four: First Steps به دنیای سینمایی مارول بیایند و تولید این فیلم نیز در انگلیس آغاز شده است. تصاویری از مکان فیلمبرداری این فیلم منتشر شده که در آن ساختمان‌هایی را در حال ساخت می‌بینیم و درحال تکمیل شدن هستند. این تصاویر را در ادامه مشاهده کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Fantastic Four, MCU, The Fantastic Four: First Steps

منبع متن: gamefa