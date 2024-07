تصویر جدیدی از پشت صحنه فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شد

تصویری تازه از پشت صحنه فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شده که مسئله مهمی را تأیید می‌کند.

تصویر تازه منتشر شده از پشت صحنه فیلم‌برداری فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» محصول شبکه اچ‌بی‌او تأیید می‌کند که چه مقدار از بازی ویدیویی قرار است در فصل دوم به نمایش گذاشته شود و تا چه اندازه فصل دوم به این بازی ویدیویی ناتی داگ وفادار خواهد بود.

در حالی که فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» تمام داستان بازی اول این مجموعه و همچنین DLC آن را پوشش داده بود اما فصل دوم قرار نیست داستان کامل بازی دوم را به نمایش بگذارد. مدیران اجرایی سریال یعنی نیل دراکمن و کریگ مازن تأیید کردند که برای روایت بازی دوم، سریال به دو یا سه فصل دیگر نیاز خواهد داشت.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود که فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» هفت قسمت داشته باشد که دو قسمت کمتر از فصل اول است که ۹ قسمتی بود. به تازگی کاربری در ردیت تصویری از پشت صحنه فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

هشدار اسپویل!

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Craig Mazin, HBO, The Last Of Us

منبع متن: gamefa