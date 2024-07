وین دیزل خبر از بازگشت شخصیت قدیمی به فیلم Fast and Furious 11 داد

آیا وین دیزل با پست جدید خود در اینستاگرام به بازگشت یک کاراکتر قدیمی به فیلم Fast and Furious 11 اشاره کرد؟ پس از انتشار فیلم Fast and Furious X در سال گذشته، وین دیزل اینک برای بار آخر نقش دام تورتو را ایفا خواهد کرد. سال ۲۰۲۶ در حال حاضر سال انتشار Fast and […]

وین دیزل خبر از بازگشت شخصیت قدیمی به فیلم Fast and Furious 11 داد بابک بیانی ۱۱:۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰