بررسی قسمت هفتم از فصل دوم سریال House of the Dragon

قسمت هفتم از فصل دوم سریال House of the Dragon با نام بذرپاشی خونین منتشر شد و حال این سریال در یک قدمی پایان فصل دوم خود می‌باشد.

همانگونه که انتظار می‌رفت و در بررسی قسمت‌های پیشین نیز به آن اشاره کردیم، قسمت هفتم و هشتم فصل دوم سریال House of the Dragon باید دارای اتفاقاتی مهم و اساسی در ادامه روند قصه و جنگ بزرگ وستروس باشند تا در نهایت در اوج هیجان و تعلیق فصل دوم بسته شده و مخاطب به انتظار فصل سوم و تماشای ادامه اتفاقات بنشیند. سریال در قسمت هفتم قدم مهمی در همین راستا برداشت، اگر چه که این قدم همچنان ناکافی و ناکامل بوده و احتمالا سریال برنامه جدی‌تر و مهم‌تری برای قسمت هشتم خواهد داشت. قسمت هفتم فصل دوم سریال House of the Dragon را می‌توان در واقع نتیجه شش قسمت پیشین دانست.

اتفاقات زیادی در شش قسمت پیشین سریال رخ داد که برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم به تصمیمات و اقدامات موجود در قسمت هفتم مربوط بود. فصل دوم سریال House of the Dragon در حالت کلی به مقدمه پیش از جنگ مربوط می‌شد. بجز قسمت چهارم که شاهد رویارویی و درگیری بین دو جناح سیاه و سبز بودیم، قسمت دیگری به ایجاد تنش و نبرد بین دو جناح نپرداخت و حال باید دید در قسمت هشتم چه اتفاقی رخ خواهد داد.

