شخصی از FromSoftware به دلیل سختی Elden Ring شکایت کرده است

یک گیمر عصبانی قصد شکایت از Fromsoftware را بخاطر سختی ورود به محتوای درون بازی برای عموم، خصوصا در بازی Elden Ring دارد. تاکنون افراد بسیاری راه ورود به DLC جدید Elden Ring را غیر منصفانه خوانده بودند، ولی این اولین بار است که پای دادگاه به این ماجرا باز می‌شود.

Elden Ring، بدون شک یکی از چالش‌برانگیزترین بازی‌های ساخته شده نه فقط بین عناوین FromSoftware، بلکه در تمام تاریخ است. این بازی به عقیده بسیاری از علاقه‌مندان، به حق در این جایگاه قرار می‌گیرد و حتی از بازی‌هایی مانند Dark Souls، Sekiro و شاید Bloodborne در این زمینه پیشی‌ گرفته است.

با این حال، چالش‌برانگیز بودن این بازی ظاهراً برای همه خوشایند نیست، به‌ ویژه یک گیمر عصبانی که انتقاد‌ها را یک مرحله جلوتر برده و به دنبال اقدام قانونی علیه FromSoftware، سازنده Elden Ring، است.

چرا این شخص می‌خواهد از این بازی‌ساز افسانه‌ای شکایت کند؟ چون الدن رینگ سخت است!

مسلماً ماجرا کمی پیچیده‌تر و عجیب‌تر هم می‌شود و ممکن است حتی فکر کنید این فرد شوخی می‌کند، اما او در تمایل خود برای شکایت از FromSoftware مصمم به نظر می‌رسد. پست‌های آنلاین این شخص که توسط وب‌سایت MP1st پوشش داده شده‌اند، از محتوای پنهان شده در پشت دیواری از دشواری‌ها صحبت می‌کنند که حتی ماهرترین بازیکنان هم هرگز به آن نمی‌رسند، در نتیجه این محتوا را تقریباً غیر قابل بازی یا ذاتاً غیرمنصفانه می‌کند.

طبق پست‌های منتشر شده از این کاربر در وب‌سایت ۴chan، وی ادعا می‌کند که او FromSoftware (و Bandai Namco) را بر اساس موارد زیر در ۲۵ سپتامبر به دادگاه خواهد‌ برد:

شکایت من علیه ‘Elden Ring’ با این مضمون است که ما فقط نیمی از بازی‌ را تجربه کرده‌ایم. بخش مهمی از محتوای جدید داخل این بازی پشت موانع مختلفی پنهان شده و دسترسی به آن، حتی برای ماهر‌ترین افراد نیز بسیار دشوار است.

از اینجا به بعد اما، نظریه‌های این کاربر شروع به از هم گسیختن کرده و او اعتراف می‌کند که به‌خاطر چیزی که او آن را ماموریت شکستن زنجیر‌های انسانیت توسط هیدتاکا میازاکی ( Hidetaka Miyazaki) می‌نامد، دیوانه شده است. سپس وی به صحبت در مورد نظریه جهان موازی ادامه ‌می‌دهد و به این موضوع اشاره دارد که این مشکل در بازی‌های دیگر، مانند Sekiro و BloodBorne نیز وجود داشته است.

این کاربر شماره پرونده و روز دادگاه را هم پست کرده است، ولی به احتمال زیاد چنین شکایتی جدی گرفته نخواهد شد.

