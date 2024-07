نیم نگاهی به مستند Catching Fire با روایت اسکارلت جوهانسون

کمپانی Magnolia Home Entertainment با مستند جذابی آماده است تا بینندگان را به زندگی خصوصی آنیتا پالنبرگ وارد کند.

پالنبرگ بازیگر و مدلی بود که در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی شهرت بسیار زیادی داشت، او بیشتر به خاطر رابطه‌اش با اعضای گروه موسیقی Rolling Stones شناخته می‌شود. با این حال Catching Fire بخش‌های عمیق‌تری از زندگی او را به تصویر می‌کشد، بخش‌هایی بسیار متفاوت‌تر از برچسب‌هایی مانند الهه راک اند رول و اغواگر شیطانی که با آنها معروف بوده است. کولایدر نیم نگاهی اختصاصی از این مستند با روایت اسکارلت جوهانسون را منتشر کرده، که در آن به شخصیت واقعی آنیتا پالنبرگ و رابطه‌اش با کارگردانی آلمانی، فولکر شلوندورف، پرداخته شده است.

این کلیپ با تصویری از پالنبرگ در یک روز عادی شروع می‌شود، درحالی که لحن روایت مستند را به عنوان سفری در خاطرات او نیز تعیین می‌کند. سپس شلوندورف درباره ارتباط دوستی خاص خود با او صحبت می‌کند. هیچ ارتباط عاشقانه‌ای بین این دو نفر وجود نداشت، اما او این ارتباط را از اولین لحظه‌ای که یکدیگر را دیده‌اند بسیار صمیمی توصیف کرده. او اولین بار زمانی با پالنبرگ ملاقات کرد که در حال تحقیق برای، بازیگری که شبیه دیگر بازیگران نیست بود، این ارتباط با نقش آفرینی او در دو فیلم Man on Horseback و A Degree of Murder در دهه ۶۰ میلادی ادامه پیدا کرد.

در هر صورت، این تیزر نیم نگاهی از طنز خاص و ویژگی‌های شخصیتی او است، که سازندگان به دنبال نمایش آن بوده‌اند. مستند Catching Fire، که بیش از سه سال با کمک نزدیک‌ترین افراد به او در دست ساخت بوده، به بخش عمیقی از زندگی او، از جمله یک مادر مهربان، پرداخته که نشان می‌دهد پالنبرگ از زمان خود جلوتر بوده است.

الکسیس بلوم و اسوتلانا زیل برای کارگردانی این اثر با یکدیگر همکاری کرده‌اند، این دو پیش‌تر در ساخت مستندهایی مانند Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds و In Restless Dreams: The Music of Paul Simon نیز همکاری داشته‌اند. هدف نهایی آنها، همراه با جوهانسون، احیای تاریخ و تعریف دوباره فرهنگ راک اند رول از دیدگاهی زنانه بود. منتقدان نیز پس از اولین نمایش آن در جشنواره کن ۲۰۲۳ از Catching Fire استقبال کردند و این مستند موفق به کسب امتیاز ۸۵ درصد از وبسایت راتن تومیتوز نیز شده است. پس از Little Richard: I Am Everything، این یک موفقیت دیگر برای Magnolia به شمار می‌رود.

مستند Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg هم اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

منبع: کولایدر