Despicable Me 4 به جایگاه دوم باکس آفیس ۲۰۲۴ رسید

انیمیشن Despicable Me 4 در روزهای اخیر فروش بسیار خوبی داشته و به جایگاه دوم جدول باکس آفیس آمریکا در سال ۲۰۲۴ رسیده است. درحال حاضر انیمیشن Despicable Me 4 توانسته ۲۹۳ میلیون دلار فروش کند و جایگاه فیلم Dune: Part Two در باکس آفیس را تصاحب کرد. این انیمیشن روزانه بیش از ۴ میلیون […]