بازسازی Shadows of the Damned هالووین امسال از راه می‌رسد؛ تریلر جدید آن را ببینید

این بازی ابتدا در سال ۲۰۱۱ در سبک اکشن ماجراجویی توسط الکترونیک آرتز منتشر شد اما متاسفانه از نظر تجاری خوب عمل نکرد. در واقع نقدهای Shadows of the Damned مثبت بود، اما بازی فروش خوبی نداشت. البته یک پایگاه هواداران اختصاصی برای آن ایجاد شد که آن را به عنوان یکی از بهترین بازی‌های تیراندازی سوم شخص نسل هفتم می‌شناسند. البته این بازی چند سال پیش از فروشگاه‌ها کنار رفت و دسترسی به آن سخت‌تر از همیشه شد.

خوشبختانه بازی Shadows of the Damned در حال بازسازی است و اکنون می‌دانیم که این نسخه جدید از بازی چه زمانی عرضه خواهد شد. گفته شده که این بازسازی در کنار جلوه‌های بصری بهبود یافته که البته چندان هم تغییر خاصی را حداقل در این زمینه شاهد نیستیم، شامل لباس‌های جدید و حالت New Game Plus است. طرفداران همچنین می‌توانند به لطف سخت‌افزار قوی‌تری که روی آن عرضه می‌شود، انتظار بهبود عملکرد را داشته باشند.

در حالی که تریلر جدید Shadows of the Damned: Hella Remastered تمرکز زیادی روی چیز‌های جدید در این ریمستر ندارد، تمرکز آن روی ذهن‌های خلاق مختلف در پشت بازی می‌برد. سودا۵۱ (Suda51) و همچنین شینجی میکامی (Shinji Mikami) و افراد مختلف دیگری که روی بازی کار کرده‌اند، در طول ویدیو نام برده می‌شوند و برای کسانی که هرگز Shadows of the Damned را بازی نکرده‌اند، دانستن ذهن‌های خلاق پشت بازی می‌تواند یک نقطه عطف در فروش باشد. سودا۵۱ به ساخت انواع بازی‌های عجیب و غریب معروف و آثاری نظیر No More Heroes است، در حالی که شینجی میکامی به خاطر آثار ترسناک خود نظیر سری رزیدنت اویل مشهور است.

بازی Shadows of the Damned در مورد یک شکارچی شیاطین به نام گارسیا هاتسپور است که در جست‌وجوی دوست دختر ربوده شده‌اش در سرزمین‌های جهنمی کاوش می‌کند. هاتسپور مجهز به اسلحه‌ای عجیب و غریب است که هنگام مبارزه با موج به ظاهر بی‌پایان هیولا‌هایی که در ماجراجویی خود با آن‌ها روبرو می‌شود، مفید است. این بازی به دلیل داستان و شوخ طبعی‌اش مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم این نسخه جدید بتواند مخاطبان بیشتری نسبت به نسخه اصلی پیدا کند.

