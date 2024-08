در طی این سال‌ها انیمیشن‌های دیزنی روی همبستگی بین افراد خانواده و دوست‌ها تمرکز داشته و دیالوگ‌های ماندگاری در این زمینه گفته شده که از منظر جدیدی به این روابط نگاه می‌کند.

انیمیشن‌های دیزنی به ارائه‌ی داستانی ماجراجویانه و خلاقانه مشهور هستند که البته مفاهیم عمیقی هم دارند و برای مخاطبین کودک، بزرگسال و حتی سالمندان جذاب است. وقتی پای دوستی در میان باشد، دیزنی همیشه انواع مختلفی از دوستی‌ها را در شکل و اندازه‌های مختلف نشان داده است.

بعضی از انیمیشن‌های دیزنی نیز به جنبه‌های مختلف و جدیدی از دوستی‌ها می‌پردازد؛ اینکه چگونه ساخته شده‌اند، چرا مهم هستند و برای دوام آن چه کار باید کرد. انیمیشن‌های دیزنی از طریق داستان‌های جذاب، آهنگ‌های خاطره‌انگیز و لحظات غم‌انگیز، دیالوگ‌ها و عباراتی را ارائه می‌دهد که مفهوم ساده اما عمیقی را از دوستی و رفاقت به ما یاد می‌دهد.

۱۵- «تو دوستی خوب منی.» – (از آهنگ You’ve Got a Friend in Me در انیمیشن Toy Story 1995)