ایکس‌باکس جزئیات کامل حضور خود در گیمزکام ۲۰۲۴ را منتشر و اعلام کرد که بیش از ۵۰ عنوان را به این رویداد خواهد آورد. این لیست شامل بازی‌هایی از ایکس باکس گیم استودیوز، بتسدا، اکتیویژن بلیزارد و استودیوهای ترد پارتی (Third Party) می‌شود.

برخی از برجسته‌ترین بازی‌های این شرکت در نمایشگاه پیش‌رو، Avowed ،Fallout 76: Milepost Zero و یک دموی قابل بازی از کلاس Spiritborn برای طرفداران دیابلو هستند. طرفداران ایکس باکس می‌توانند عناوینی مانند Valorant و Space Marines 2 را بازی کنند. همچنین تعداد زیادی از آثار مستقل مانند Squirrel with a Gun ،The Alters ،Funko Fusion و Spirit of the North 2 در رویداد حضور خواهند داشت.